ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE ORHAN OTOMOTİV DESTEĞİ..

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından yürütülen 2244 Sanayi Doktora Programı çalışmalarına Bursa’nın önemli kuruluşlarından Orau Orhan Otomotiv de dâhil oldu. Üniversite ile firma arasında imzalanan protokol ile 5 doktora öğrencisi, firma bünyesinde yürütülen Ar-Ge ve proje çalışmalarında görev alabilecek.

TÜBİTAK tarafından özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmesini kapsayan 2244 Sanayi Doktora Programı’na katılımlar devam ediyor. Bursa’da sanayi alanında öncü çalışmalara imza atan Orau Orhan Otomotiv Kontrol Sistemleri Sanayii A.Ş., BUÜ ile işbirliği yapan yeni firma oldu.

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK 2244 programında doktora öğrenci sayısı itibariyle Türkiye’nin en üstte yer alan üniversitesi olduklarını açıkladı. Programın; Devlet-Üniversite-Sanayi işbirliğinin en iyi örneklerinden birisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Proje sayesinde devletimiz, üniversitelerimiz, firmalarımız kazanıyor. Dolayısıyla ülkemiz ve kentimiz de kazanmış oluyor. Böyle bir programda bizimle birlikte hareket edecek olan Orau Orhan Otomotiv yöneticilerine ve özellikle Orhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Orhan Beye çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin güzide kuruluşlarından birisi olan Orau Orhan Otomotiv’in bizlere verdiği destekler her zaman üniversitemize artı değer katıyor” diye konuştu.

YENİ TEKNOLOJİLERE AÇIK OLMAMIZ GEREKİYOR

Orau Orhan Otomotiv Kontrol Sistemleri Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Hasan Topsakal ise firma olarak kuruldukları ilk günden itibaren kendilerini geliştirmenin yollarını aramaya devam ettiklerinin altını çizdi. Bir ürünü veya hizmeti sadece üretmenin günümüzde yeterli olmadığını söyleyen Genel Müdür Hasan Topsakal “Otomotiv sektörü çok hızlı değişiyor. Birçok sektöre öncülük ediyor. Ne olursa olsun, bu sektörde var olabilmek için ürün ve hizmetimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bizim bu ortama adapte olabilmemiz için, yeni teknolojilere açık olmamız gerekiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu olarak burada bulunmaktan ve üniversitemiz ile işbirliği yapacak olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu işbirliğinin yeni işbirliklerini doğuracağına inanıyoruz. Yenilenmek ve rekabete açık olmak zorundayız. İşbirliklerinden ötürü üniversite yöneticilerine ve akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.