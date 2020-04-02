Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Ankara Kuşu' gözaltına alındı
'Ankara Kuşu' gözaltına alındı
Beyoğlu'nda iş hanında yangın : 1 kişi hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda iş hanının çatısı alev...
Kontroller gece de devam etti
Kontroller gece de devam etti
Esenler'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Esenler'de yanan otomobil kullanılamaz hale...
Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 1 yaralı
Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 1 yaralı
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Can kaybı 277'ye yükseldi
Kapat

Uluslararası Turunçgil Kongresi de erteleniyor

MERSİN'de, bu yıl 8- 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 'Uluslararası Turunçgil Kongresi’nin (UTK), koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmesi için organizatörler talepte bulundu.

02 Nisan 2020 Perşembe 09:22
0 Okunma
Uluslararası Turunçgil Kongresi de erteleniyor

Bu yıl 14'üncüsü Mersin'de düzenlenecek olan Uluslararası Turunçgil Kongresi öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi. Ancak organizatörler tüm dünyada etkili olan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kongrenin bir yıl ertelenmesini istedi.

Türkiye'nin ilk defa ev sahipliği yapacağı kongrenin ertelenmesi için komiteye talepte bulunduklarını belirten Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Tüm dünyada 2020 yılı içerisindeki büyük kongreler iptal edilerek 2021'e alındı. Biz de bu konuda sekretarya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 6 aylık uzatılması yönünde görüşler var ancak biz 1 yıl uzatılmasını talep ettik. Komite kısa süre içerisinde toplanarak bir karar verecek. Alınacak kararı kamuoyu ile paylaşacağız. Biz dünyada narenciye üretiminde ve ihracatta çok önemli bir konumdayız. Mersin'de yapacağımız Uluslararası Turunçgil Kongresi de bunun en büyük somut göstergesi. Biz küresel bir oyuncu haline gedik ki bu kongreyi yapmaya hak kazandık. Dünyada 1968 yılından bu yana 4 yılda bir yapılan kongre ülkemizde ilk defa yapılacak. Özellikle Mersin, Adana ve Hatay narenciyede lokomotif bir bölge. İnşallah virüs hadisesinden sonra bu kongreyi başarılı bir şekilde yapacağız" dedi.

'LOKOMOTİF KONUMDAYIZ'

Türkiye'nin narenciye üretiminde lokomotif konuma geldiğini belirten Kaçmaz şunları söyledi:

"Bizim yaklaşık 5 milyon ton turunçgil üretimimiz var. Bunun yarısını ihraç ediyoruz. Hava şartlarına göre rekoltede düşüşler yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl rekoltede yüzde 30 düşüş yaşandı. Ancak üretim alanları artıyor, yeni çeşitler devreye giriyor. Talebe göre narenciyeyi üretiyoruz. Yaş meyve sebze sektörünün yüzde 50'sini karşılayan narenciye sektörü gelecekte alt sektör olmaktan çıkıp başlı başına bir sektör haline gelecek. Narenciyenin endüstriyel hale gelmesi için de bir dizi çalışma yürütüyoruz. Özel sektöre destek veriyoruz. Bölgemiz için geleceğin sektörü narenciye sektörüdür diyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Turunçgil Kongresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çıldır Gölü'nde bahar uyanışı
Çıldır Gölü'nde bahar uyanışı
Kekova tarihinin en sessiz dönemini yaşıyor
Kekova tarihinin en sessiz dönemini yaşıyor
'Ankara Kuşu' gözaltına alındı
'Ankara Kuşu' gözaltına alındı
'Evlere tıraşa giden berber sayısı arttı'
'Evlere tıraşa giden berber sayısı arttı'
Meslek lisesi, koronavirüse karşı solunum cihazı üretti
Meslek lisesi, koronavirüse karşı solunum cihazı üretti
İzmir'de polisten kumar operasyonu
İzmir'de polisten kumar operasyonu
Otomobil ile işçi servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Otomobil ile işçi servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı
Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı
Annesini bıçaklayarak öldürdü
Annesini bıçaklayarak öldürdü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı