Ulusal Marker operasyonu: 28 gözaltı

MERSİN - Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mersin merkezli 11 ilde yapılan eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yalnızca TÜBİTAK tarafından üretilen 'Ulusal Marker'ı kaçak akaryakıta karıştırarak resmi-milli yakıt elde ettikleri iddia edilen, aralarında bir doçentin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.



ULUSAL MARKER (ÜLKE AKARYAKIT KİMLİĞİ) NEDİR?



Ticareti yapılacak benzin, motorin türleri ve biyodizele enjekte edilen, çıplak gözle görülmeyen, taklit edilemeyen, formülü gizli ve yakıtın niteliğini bozmayacak bir işaretleyici olan yüksek teknoloji ürünü kimyasal maddeye Ulusal Marker deniyor. TÜBİTAK´tan alınan bu ürün, dağıtım şirketleri tarafından akaryakıta özel bir işlemle enjekte ediliyor.