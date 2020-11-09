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Uludağ'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezon hazırlıkları başladı. Koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığını belirten otel yöneticisi Harbi Türk, "Herkesin kaygılı olduğu zamanlarda misafirlerimizin rahat ve güzel bir tatil geçirebilmesi için elimizden gelen önlemi aldık. Güzel bir tatil geçireceklerine eminim" dedi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:34
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Uludağ'da yeni sezon hazırlıkları başladı

BURSA - Bursa'da, 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Geçen cumartesi başlayan kar yağışı, zirvede ve oteller bölgesinde etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri beyaza büründü. Havaların ısınmasıyla pistlere yağan ilk kar erirken, zirvedeki işletmelerde sezon hazırlıkları başladı. Özellikle koronavirüse karşı tüm hazırlıkların yapıldığını belirten otel müdürü Harbi Türk, Uludağ zirvesinin kar tutmasıyla birlikte kış sezonunu açacaklarını belirtti.

Uludağ'da pandemiye karşı tüm önlemlerin alındığını belirten Harbi Türk, "Karın yağması güzel bir haber. Kış için bu sezonun güzel geçeceğine dair iyi bir gösterge. Önümüzdeki günlerde de kar yağışı bekleniyor. Aralık ayında da yoğun bir kar emaresi var. Herkesin pandemi kaygısı var. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık, otelimizi açacağız. Dolayısıyla kaygıları giderici tüm önlemlerimizi aldık. Yılbaşında ve diğer dönemlerde büyük ilgi görüyoruz. Rezervasyonlarımız başladı. İlk karın yağmasıyla birlikte satışlarımızda artış oldu. Yılbaşına ilgi var, bu sevindirici. Yarıyıl tatilinde de ilgi var. Erken rezervasyon dönemimiz devam ediyor. Doluluk oranımız bizim istediğimiz oranda gidiyor'' dedi.

'İYİ BİR KIŞ GEÇİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Koronavirüs önlemlerinin de alındığını kaydeden Türk, ''Özellikle mesafe anlamında her türlü önlemimizi aldık. Kış otelciliği olması hasebiyle biraz daha rahat, mesafe sağlanabiliyor. Genelde misafirlerimiz pistlerde kayak yapıyor. Otel içerisinde de genel mekanlarda her türlü önlemimizi aldık. Burayı bilen, kayak yapacak olan misafirler, burada zaman geçirecek olan misafirler rahat edebilirler. İyi bir kış geçireceğimizi düşünüyorum. Bu zor günlerde, herkesin kaygılı olduğu zamanlarda, misafirlerimizin rahat ve güzel bir tatil geçirebilmesi için elimizden gelen önlemi aldık. Güzel bir tatil geçireceklerine eminim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Sezon Hazırlıkları BaşladıUludağBursa
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