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Uludağ'da tatilciler kar altında araçlarını aradı

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da 4 gün aralıksız yağan kar ve fırtına nedeniyle yollar kapandı.

Uludağ'da tatilciler kar altında araçlarını aradı

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da 4 gün aralıksız yağan kar ve fırtına nedeniyle yollar kapandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:10
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Uludağ'da tatilciler kar altında araçlarını aradı

BURSA - KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da 4 gün aralıksız yağan kar ve fırtına nedeniyle yollar kapandı. Kar kalınlığının 1,62 metreye ulaştığı bölgede araçlar kar altında kaldı. Bazı tatilciler kendi imkanlarıyla araçlarına ulaşırken, bazıları ise çekici yardımı ile araçlarını bulunduğu yerden çıkardı.

Uludağ'da 4 gün etkili olan kar yağışı bugün durdu. 'Beyaz Cennet'te kayakseverler pistleri doldururken, kente inmek isteyen bazı tatilciler ise yollarda mahsur kaldı. Kar kalınlığının 1,62 metreye ulaştığı zirvede, yoğun yağışla otomobillerin üzeri karla kapandı, sürücüler araçlarını bulmakta zorlandı. Yoğun sis ve tipi nedeniyle birinci ve ikinci oteller bölgesindeki birçok araç kar altında kayboldu. Sabah saatlerinde araçlarının üzerindeki kar yığını gören sürücüler, büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını bulmak için jandarmadan destek isterken, bazıları da kendi imkanlarıyla otomobillerini buldu. Sürücülerden birçoğu da çalışmayan otomobilleri için çekici çağırdı. Uludağ'a çıkmak isteyen bazı kişiler de yollarda kaldı. Zincir takmadıkları için dağa çıkmalarına izin verilmeyen sürücüler ise döndü.

Otomobilinin kar altında kaybolduğunu belirten Sait Yavuz, "Biz yaklaşık 3 gündür Uludağ'dayız. Kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Yaklaşık 1 saattir aracımızı arıyoruz. Karın altında kalmış aracımız, şimdi bulduk. Ama çıkaramıyoruz, öndeki aracın sahibini arıyoruz. Aracımı bulamayınca kumandaya bastım, aracın dikiz aynasında yanan ışığı fark ederek buldum" diye konuştu.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından otel çatılarında da kar temizliği başladı. Bazı otellerin çatılarından büyük buz kütlelerinin sarktığı görüldü. Tatilcilerin pistlerde kayak yaparak karın keyfini çıkardığı Uludağ'da aralıklarla kar yağışı beklenirken, bölgede hava sıcaklığı ise gece sıfırın altında 2, gündüz sıfır derece ölçüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UludağTatilcilerKar Altında Araç
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