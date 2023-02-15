Uludağ'da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu

Sarıalan bölgesindeki bir tesislerde konaklayan Gültekin ailesi, çocukları Yusuf Gültekin’den bir süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Beşir Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarıyla çocuk, konakladıkları tesisten bir kilometre uzaklıkta bulundu.

Toplanma alanına getirilen Gültekin burada annesine sarıldı.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Gültekin tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.