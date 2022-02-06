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Uludağ'da festival ve sömestirin son günü yoğunluğu 

TÜRKİYE’nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, 'Winterfest 2022'nin ilk günü ve yarıyıl tatilinin son günü denk gelince yoğunluk yaşandı. Pistler dolarken, tatilciler de kalınlığı 108 santimetreyi bulan karda kayak yaptı. 

06 Şubat 2022 Pazar 16:43
Uludağ'da festival ve sömestirin son günü yoğunluğu 

Kış festivalleri arasında ilgi çeken; Aleyna Tilki, Ozan Doğulu, Ceza, Reynmen ve Uzi'nin sahne alacağı ‘Winterfest 2022’ için yüzlerce üniversite öğrencisi, Uludağ’a geldi. Yarıyıl tatilinin son günü ve 17 Şubat'a kadar sürecek festivalin ilk günü denk gelince pistler de doldu. Jandarma ekiplerinin önlemlerini artırdığı Uludağ'da, otellerin hazırladığı paket programlar kapsamında doluluk oranları yüzde 50’yi aştı. Kar kalınlığının 108 santimetreyi bulduğu Uludağ'da tatilciler, kayak keyfi yaptı. 

'Winterfest 2022' için İzmir’den geldiğini söyleyen Eda Pıralı, “Kış festivali için turla geldim. Dün geldik, Bursa’yı gezdik. Bugün de Uludağ’a çıktık. Gezip, eğleneceğiz. Uludağ’a ilk kez geliyorum. Çok kalabalıkmış. Bu kadar yoğunluk beklemiyordum. Festivalden dolayıdır, diye düşünüyorum. Kayak yapmayı öğreneceğim. İlk kez kayacağım” dedi.

Bursa’dan gelen Asuman Çavuş da “Festival için geldik. Bayağı bir kalabalık, çok eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Uzi’yi merak ediyorum. Onu bekliyorum. Uludağ’da yoğunluk çok fazla. Bursa turizmi açısından güzel bir yer” diye konuştu.

Ankara’dan gelen Hamit Kıraç da “Bugün ilk günüm. Daha yeni geldim. Festival için arkadaşlarımla beraber geldim. Onlara kayak öğretmeye çalışıyorum. Uludağ’a dördüncü gelişim. Pandemi dolayısıyla 2 yıldır gelemiyordum. Kayak yapmayı seviyorum. Bugün çok kalabalık. Hafta sonu olduğu için kalabalıktır, diye düşünüyorum. Hava çok güzel, kayak yapmanın keyfini çıkaracağız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UludağKayakKışKarFestivalTatil
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