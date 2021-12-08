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Ulaş Gölü'nde su seviyesi yükseldi

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:26
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Ulaş Gölü'nde su seviyesi yükseldi

SİVAS'ta doğal güzelliğiyle dikkat çeken Ulaş Gölü'nde, yaz döneminde düşen su seviyesi yeniden yükseldi.

'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenen Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü'nde, yaz aylarında kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Bunun üzerine, Ulaş Belediyesi'nin Tecer Irmağı'ndan yaptığı su takviyesi ve yağışlarla da gölün seviyesi yeniden yükseldi. Yazın balık ölümlerinin de yaşandığı göl, suyun yükselmesiyle eski güzelliğine yeniden kavuştu. İç Anadolu Bölgesi'ndeki önemli sulak alanlardan olan Ulaş Gölü, yerli ve göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

İlçede yaşayan Gökhan Güneş, "Gölün kurumasının ardından yetkililer gelerek burada çalışma yaptı. Gölün suyunun geldiği Tecer Irmağı'ndan su takviyesi yapıldı. Ayrıca son zamanlarda yağışın da olmasıyla gölün seviyesi yükseldi. Gölde balık ölümleri de azaldı" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaş GölüSu Seviyesi
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