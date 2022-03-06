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Ukraynalı kadın ve çocuklara Kuşadası kucak açtı

RUSYA'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle ülkelerinden ayrılıp Moldova'ya sığınan savaş mağduru 97 kadın ve çocuğa Aydın’ın Kuşadası ilçesi kucak açtı. Bir tur firmasının aracılığıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na getirilen Ukrayna vatandaşlar daha sonra Kuşadası’ndaki otellere yerleştirildi.

06 Mart 2022 Pazar 03:36
Ukraynalı kadın ve çocuklara Kuşadası kucak açtı

Kuşadası’ndaki sivil toplum kuruluşları ve iş adamları, bir tur firmasının öncülüğünde Ukrayna'daki savaş mağduru kadın ve çocuklara yardım etmek için çalışma başlattı. Ardından tur firması yetkilileri savaş nedeniyle Kiev'deki evlerinden ayrılıp Moldova'nın başkenti Kişinev’e sığınan Ukraynalı kadınlarla iletişime geçti. Yetkililer, aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu toplam 97 kişi için saat 20.00’de Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndan firmaya ait olan bir uçak kaldırdı. Ukraynalılar saat 23.00 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Havalimanında firma yetkilileri tarafından karşılanan Ukraynalı kadın ve çocuklar daha sonra otobüslerle Kuşadası'na getirilip otellere yerleştirildi. Ukrayna’da hayat normale dönene kadar Kuşadası’nda kalacak olan savaş mağdurlarının yemek giderleri Kuşadası Belediyesi tarafından karşılanacak.

Kuşadası’na geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Natalia Vandysheva (38), “Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle en çok kadın ve çocuklar mağdur oluyor. Türkiye’ye geldiğimize hala inanamıyorum. Birçok akrabam ile yakın arkadaşım Kiev’de kaldı. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kiev’den Moldova’nın başkenti Kişinev’e 2 yaşındaki kızı Maria ile iki gün önce sığınan Yulia Parno (29) da, “Türkiye’ye geldiğimiz için çok mutluyum. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Kiev’de kalan akrabalarımın güvenliğinde endişe duyuyorum" diye konuştu.

"EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ"

Tur firmasının Genel Müdürü Fahrettin Çiçek ise "Kuşadası’nda her zaman turist olarak karşıladığımız Ukraynalı kardeşlerimizi maalesef bu kez savaş nedeniyle misafir ediyoruz. Onları Ukrayna’daki hayat normale dönene kadar Kuşadası’nda en iyi şekilde ağırlayacağız. Umarım bu savaş çok uzun sürmez ve bölge bir an önce huzura kavuşur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşTahliyeKadınçocukKuşadası
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