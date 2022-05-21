Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.372,35
ALTIN
942,56
DOLAR
15,88
STERLİN
19,90
EURO
16,84
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alacak
Türkiye İnsan Hakları ve...
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Ufuk Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim ve...
Kayseri Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 10 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı

UKRAYNA’daki savaştan kaçıp Antalya’nın Alanya ilçesindeki apart otele yerleşen O.N. (38), tartıştığı eşi Y.N.'yi bıçakla yaraladı, kızı T.N. (6) ile oğlu K.N.'yi (4) öldürdü.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:03
Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı

Olay, saat 08.00 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir apart otelde meydana geldi. Ukrayna'dan savaştan kaçan O.N. ile Y.N. arasında kaldıkları odada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.N., bıçakla eşi Y.N. ile kızı T.N. ve oğlu K.N.'ye saldırdı. Saldırıda Y.N. kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi.

Y.N.'nin çığlıkları üzerine yan odada kalan anne ve babası, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, O.N.'yi, yaralı eşi, ve çocuklarının cansız bedeninin yanında otururken buldu. O.N. gözaltına alındı.

Kolunda çizikler oluşan Y.N. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocukların cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlanyaUkraynaUkraynalıCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eren Abluka operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Eren Abluka operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü
Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü
Konya'da FETÖ operasyonuna 15 tutuklama
Konya'da FETÖ operasyonuna 15 tutuklama
Prof. Dr. Akmaz: Konya havzasındaki küçükbaş sayısında azalma var
Prof. Dr. Akmaz: Konya havzasındaki küçükbaş sayısında azalma var
Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor
Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor
AKSARAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
AKSARAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Vatan Severler Partisi Uzay Üssü Çalışmalarını Duyurdu
Vatan Severler Partisi Uzay Üssü Çalışmalarını Duyurdu
Rize'de 'çay göçü' ile nüfus 4'e katlandı
Rize'de 'çay göçü' ile nüfus 4'e katlandı
Evinde el yapımı patlayıcı ve 10 silahla yakalandı
Evinde el yapımı patlayıcı ve 10 silahla yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi