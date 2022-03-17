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Ukrayna'ya dönemeyen minik yelkenciler Bodrum'a geldi

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, İtalya'da yelken yarışlarına katıldıktan sonra ülkelerine geri dönemeyen minik sporcular Bodrum'a geldi. Türk bayrağı ve çiçeklerle karşılanan yelken sporcuları konaklamak üzere otele yerleştirildi.

17 Mart 2022 Perşembe 10:01
Ukrayna'ya dönemeyen minik yelkenciler Bodrum'a geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin ardından uluslararası müsabakalara katılan sporcular ülkelerine geri dönemedi. 23 Şubat'ta önce İspanya daha sonra İtalya'da yelken yarışlarına katılan sporcular ülkelerindeki savaş durumundan dolayı İtalya'da kaldı. 1 Nisan'da yapılacak olan Bodrum Uluslararası Optimist Yarışlarına katılacak olan Ukraynalı sporcular yarıştan birkaç gün önce Bodrum'a hareket edecekti. İtalya'da yapılan yarışların ardından 6 öğrenci, 1 antrenör ve 1 veli yarışlardan 15 gün önce Bodrum'a gitmek üzere yola çıktı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inen kafile daha sonra servis aracı ile Bodrum'a hareket etti. Bir otelde konaklayacak olan sporcuları Bodrum Yelken Kulübü üyeleri ve otel çalışanları Türk bayrağı ve çiçekler eşliğinde karşıladı.

Öte yandan, Ukrayna'da bulunan 6 minik yelkencinin de savaştan kaçarak Romanya sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı ve Bodrum'a gelmek üzere yola çıktığı belirtildi. Bodrum'da müsabakalara katılacak olan Ukraynalı sporcuların yarışların bitiminin ardından ilçede misafir edileceği öğrenildi.

'AİLELER ÇOCUKLARI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TUTMAMI İSTİYOR'

Ukraynalı yelken antrenörü Paulo Dontsov, "Önce uluslararası yelken yarışları için 23 Şubat'ta İspanya'ya gittik. Valencia'ya kamp için gitmeyi planlıyorduk, oraya yarış ve kampa gittik. Normalde planımız 15 Şubat'ta İspanya'dan Ukrayna'ya dönmeyi düşünüyorduk. Kovid kısıtlamaları sebebiyle İspanya'da kalmaya karar verdik. 3-6 Mart'ta da Valencia'da yarış vardı. Daha sonra plan değişti yarışa katıldık ve İspanya'da kaldık. Ülkemizde olaylar çıkmaya başlayınca, bizde planımızı değiştirmek zorunda kaldık. Yarışmalara katılmak üzere buradan İtalya'ya gittik. Buna bağlı olarak İtalya'dan direkt Bodrum'a geldik. Planımız gerçekten ülkemize dönmekti ama bu olanaksız. Avrupa'da çok destek gördük. Türkiye ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle şu an buraya geldik. Şu an sporcularımızın aileleri Kiev'de ve durum gerçekten kötü. Ailelerin benden ricası çocukları güvenli bir şekilde benimle beraber tutmalarını istiyor. Benim elimden gelen en iyi şey çocukları bu süreçte Ukrayna'dan uzak tutmak. Onlara yelken yaptırmak ve bayrağımız yukarı çıkarmak" dedi. Ukraynalı minik yelkenciler ülkelerinde yaşanan durumdan dolayı üzüldüklerini ve orada güvenli bir ortamın olmadığını dile getirdi. Ayrıca sporcular, Bodrum'a geldikleri için mutlu olduklarını ve yarışlara burada hazırlanacaklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşYelkenciİtalyaBodrum
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