Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1382
ALTIN
446.690
DOLAR
8.0460
STERLİN
11.0752
EURO
9.4774
Denizli Honaz’da icradan satılık tarlalar
Denizli Honaz’da icradan satılık...
İstanbul Bilgi Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi 16...
Silivri’de bakım onarım ve tadilat işleri yaptırılacak
Silivri’de bakım onarım ve...
GASKİ, biyolojik atık su arıtma tesisi yaptıracak
GASKİ, biyolojik atık su...
204 iş yeri ve tarım arazisi kiraya verilecek
204 iş yeri ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uçuruma yuvarlanan motosikletteki çifti ölüm ayırdı

Muğla'nın Milas ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Çağrı Düdükçü (24) hayatını kaybetti, eşi Ebru Düdükçü (21) ağır yaralandı.

29 Mart 2021 Pazartesi 09:32
4 Okunma
Uçuruma yuvarlanan motosikletteki çifti ölüm ayırdı

Kaza, akşam saatlerinde Kargıcak Mahallesi Labranda mevkiinde meydana geldi. Çağrı Düdükçü yönetimindeki 48 RY 303 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Çağrı Düdükçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Arkasında oturan eşi Ebru Düdükçü ise yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Esma Düdükçü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan çiftin 1 çocuklarının olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMilasTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erciş'teki yaya geçitleri 30 Mart için yenileniyor
Erciş'teki yaya geçitleri 30 Mart için yenileniyor
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Karadeniz’e 'çay göçü' öncesi ‘karantina’ önerisi
Karadeniz’e 'çay göçü' öncesi ‘karantina’ önerisi
Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' çalışması yapanlara 63 bin TL ceza
Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' çalışması yapanlara 63 bin TL ceza
Sevindiren haber geldi; KURTARILDI!
Sevindiren haber geldi; KURTARILDI!
YSK'dan, illerin milletvekili sayısına yeni düzenleme
YSK'dan, illerin milletvekili sayısına yeni düzenleme
FETÖ operasyonunda 41 tutuklama
FETÖ operasyonunda 41 tutuklama
Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi: 1 ölü
Süt tankerine çarpan hafif ticari araç 40 metre sürüklendi: 1 ölü
5 aylık hamile eşini, 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
5 aylık hamile eşini, 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma