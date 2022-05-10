Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.489,71
ALTIN
911,68
DOLAR
15,22
STERLİN
18,81
EURO
16,10
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal...
Şırnak Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim ve...
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı kiraya verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uçansu Şelalesi'nde bahar canlılığı

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde, Toroslar'ın zirvesinden doğan, yaklaşık 50 metre yükseklikten 3 kol üzerinden dökülerek ilerleyen Uçansu Şelalesi'ni gezip görmek ve çevreyi keşfetmek isteyenler, havanın ısınmasıyla şelaleye akın ediyor. Akdağ ve Geyik dağlarındaki karların erimesiyle en coşkulu dönemin yaşandığı şelale, turkuaz rengi ve manzarasıyla dikkat çekiyor.

10 Mayıs 2022 Salı 10:27
Uçansu Şelalesi'nde bahar canlılığı

Gündoğmuş ilçesinin Eskibağ ve Kayabükü sınırları içinde, Toroslar'ın zirveleri Geyik ve Akdağ'ın eriyen karlarının oluşturduğu Uçansu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülüyor. Şelaleyi besleyen su kaynağı ise sarp kayalıklar arasındaki 10 metrekare büyüklüğündeki mağaradan çıkıyor. Şelale rafting yapılan Alara Çayı'nın kaynaklarından biri olmasıyla da biliniyor. Kış aylarında yükselen debisi nedeniyle ziyaretin gerçekleşmediği bölge, bahar aylarıyla hareketleniyor. Şelale manzarasının keyfini çıkarmak isteyenler döküldüğü noktaya, suyun kaynağını merak edenler ise kayaların üzerindeki kaynak noktasına çıkıyor. Günübirlik piknik yapmak isteyenlerin yanı sıra turist kafileleri de buraya akın ediyor.

DOĞAL SİT ALANI

Uçansu Şelalesi, 1992 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. Şelale Gündoğmuş'a 25, Alanya'ya 95, Antalya'ya 167 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Henüz çok az kişi tarafından bilinmesi dolayısıyla 'gizemli güzellik' ve 'saklı cennet' olarak da anılan şelalenin bembeyaz sularıyla döküldüğü merkezine gelen doğa tutkunları, yaz- kış 15 derece olan suya atlıyor.

Şelalenin kaynağından Alara Çayı boyunca gürleyerek akması etrafına da hayat veriyor. Asırlık çınar ağaçlarının görsel güzellik oluşturduğu çay boyunca doğal yaşam tüm canlılığıyla sürüyor. Su sıcaklığı 15 derecenin üstüne çıkmayan Uçansu'yu oluşturan Alara Çayı ise başladığı noktada ulu çınarlar ve orman içinden yaklaşık 100 kilometre sonra Manavgat ilçesi sınırlarından Akdeniz'e dökülüyor. Mart- ağustos aylarında en coşkun dönemin yaşandığı şelalede kırmızı benekli alabalıklar da bulunuyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaGündoğmuşToroslarUçansu Şelalesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de 63 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 63 kaçak göçmen yakalandı
Sümela'da gün yüzüne çıkan saklı mekanlara akın
Sümela'da gün yüzüne çıkan saklı mekanlara akın
Van Kedi Villası'nda 100 yeni yavru dünyaya geldi 
Van Kedi Villası'nda 100 yeni yavru dünyaya geldi 
Karasu Nehri'nde 'Atlı banana'
Karasu Nehri'nde 'Atlı banana'
Zübeyde Hanım, Anneler Günü'nde anıldı
Zübeyde Hanım, Anneler Günü'nde anıldı
Anneler Günü'ne özel 'otobüs'
Anneler Günü'ne özel 'otobüs'
Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü
Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü
'Yardım istememem için KADES uygulaması yüklü telefonumu aldı'
'Yardım istememem için KADES uygulaması yüklü telefonumu aldı'
Sahil denizanalarıyla doldu
Sahil denizanalarıyla doldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma