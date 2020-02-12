Uçağın enkazı Gebze'ye getirildi

5 Şubat günü İzmir-İstanbul seferini yapan Pagasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 yolcunun da yaralandığı kazanın ardından uçağın enkazı 4 gün süren çalışmanın ardından kaldırıldı. Vinç yardımıyla uçağın kanat, kokpit, motor, gövdesi ve kuyruk kısmı 9 TIR'a yüklenerek polis eskortu eşliğinde yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından Gebze'de bulunan özel bir depoya getirildi.

Araçların geçişi sırasında en büyük parça olan gövdeyi taşıyan TIR, depoya kısa bir mesafe kala elektrik kablosuna takılınca durduruldu. Nakliye firmasından bir kişi süpürge sapıyla kabloyu takılan parçadan kurtardıktan sonra TIR depoya götürüldü. Uçak enkazı alınacak karara kadar üzeri branda örtülü şekilde bekletilecek.