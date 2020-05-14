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ÜÇ İLE DAHA YASAK GELDİ

Uşak'ta yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Muğla’da ise cuma gününden itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Kastamonu'da, halkın toplu halde bulunduğu yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 09:21
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ÜÇ İLE DAHA YASAK GELDİ

Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün Vali Funda Kocabıyık başkanlığında, olağanüstü toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında, il genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 14.05.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın sokağa maskesiz çıkmaları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan ikametlerine dönünceye kadar maske takmaları ikinci bir düzenlemeye kadar zorunlu hale getirilmiştir. Karara uymayanlara gereğince idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

MUĞLA’DA MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Muğa’da, cuma gününden itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün Vali Esengül Civelek başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte, 15 Mayıs Cuma gününden itibaren maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi kararı alındı.

Kararla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Başta pazar yerleri, marketler, toplu olarak çalışılan iş yerleri, toplu taşıma araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri gibi vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında, konutlarından çıktıkları andan itibaren maske kullanımının 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren zorunlu olmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

KASTAMONU'DA MASKE ZORUNLULUĞU

Kastamonu'da, halkın toplu halde bulunduğu yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi. 

Kastamonu Valiliği, Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığı'nda toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı. Buna göre; Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere, vatandaşların aile ziyaretlerinden ve il dışından gelenlerle temastan kaçınmaları; bayramlaşmanın telefon ve diğer iletişim araçlarıyla yapılması tavsiyesinde bulunuldu.

İl dışından gelenlerin boş evlerde ya da ücreti kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla konaklama tesislerinde 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma uygulamasının devamına; karantina süresince bu kişilerle temasta bulunulmamasına; karantinadaki kişilerin bu kurala uymaları hususunun İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerince; ayrıca köylerde bu kurumların yanı sıra köy muhtarlarınca takibine karar verildi. Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için, 24–26 Mayıs 2020 tarihleri arasında yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe merkezlerine ve il merkezine, ilçe merkezlerinden il merkezine seyahat kısıtlaması getirildi.

Ramazan Bayramı'nda toplu bayramlaşma programları yasaklandı. Ayrıca, cadde ve sokaklarla, halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UşakSalgınHastalıkKoronavirüsPandemiCovid19
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