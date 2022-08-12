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Tuz Gölü, pespembe

TÜRKİYE'nin 2'nci büyük gölü olan Tuz Gölü, sıcaklıklarla birlikte artan algler ve bakteriler nedeniyle pespembe renge döndü.

12 Ağustos 2022 Cuma 11:23
Tuz Gölü, pespembe

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Tuz Gölü, aynı zamanda 'flamingo cenneti' olarak biliniyor. Çoğunlukla flamingoların konaklayıp, kuluçkaladığı gölde; algler, sıcaklığın ve tuzluluk oranının arttığı yaz aylarında kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek, kendilerini güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyor. Yine bu dönemde artan bakteriler nedeniyle göl, pembe ya da kırmızı renge dönüyor. Pespembe rengi ile ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken göl, sıcaklıkların azalıp, yağışlı havaların başlamasıyla da eski haline geri dönüyor.

'FLAMİNGOLAR, RENKLERİNİ TUZ GÖLÜ'NDEN ALIYOR'

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, "Tuz Gölü zaman içerisinde pembemsi veya kırmızımsı renklere bürünüyor. Bu rengi verense 'Artemia Salina' adını verdiğimiz tuzcul bir omurgasız. Bu renklenme aynı zamanda flamingoların da besini olduğu için, onların kanatlarındaki rengi de etkiliyor. Flamingolar, Tuz Gölü'ndeki küçük omurgasızlar ile böcek ve yosunlarla besleniyor. Beslendiği 'karoten' dediğimiz madde ne kadar fazlaysa; kuşun renklenmesi de o kadar fazla oluyor. Flamingolar, renklerini Tuz Gölü'nden alıyor" dedi.

'OLDUKÇA GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ'

Tuz Gölü'nü ziyaret eden Tamer Efe Çar, "Ankara'dan Mersin'e seyahat ediyorduk. Buranın, kalabalık olduğunu gördük. Pembeleşmeye bugün, ilk defa denk geldik. Buradaki arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre, belli dönemlerde Tuz Gölü'nün pembeleştiğini söylediler. Bu doğal güzelliğe şahit olduk. Oldukça güzel bir görüntü. Büyükşehirlerden sıkılan, aktivite arayanlar mutlaka burayı görsün. Belli dönemlerde oluşan pembeliği kaçırmasınlar" diye konuştu. 

Aksaray tarafındaki görüntünün ise daha farklı olduğunu ifade eden Çar, "Daha önce Aksaray Üniversitesi'nin bu konuda yaptığı bir açıklama okumuştum. Pembeleşmenin bakterilerden meydana geldiğini okumuştum. 'İnşallah bize de denk gelir, bizde görürüz' diye düşünmüştüm. Burada birçok şeyi içerisinde barındıran bir görsel şölen var diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tuz GölüSıcakYazIlkbaharAlgBakteri
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