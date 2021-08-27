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Turuncu kategoride aranan Hatun Dağtaş yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütü PKK/KCK'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Lilit Amed' kod adlı Hatun Dağtaş'ın Diyarbakır'da yakalandığı belirtildi.

27 Ağustos 2021 Cuma 16:42
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Turuncu kategoride aranan Hatun Dağtaş yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK/KCK 'sözde Amed eyaletinde' sorumlu düzeyde faaliyet gösteren turuncu kategorideki Hatun Dağtaş, dün Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla Kocaköy ilçesinde saklandığı köy evinde yakalandı. Teröriste yardım ve yataklık eden 2 kişinin de gözaltına alındığı operasyonda, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği,1 tabanca, 2 el bombası ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Terörist Dağtaş'ın 26 Temmuz 2011'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü/Motosikletli Timler Amirliği Hizmet Binasına el bombası atılması olayını planlayan örgüt üyelerinden olduğu, ayrıca Diyarbakır kırsalında gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu tespit edildi. Terörist Dağtaş ile 2 kişinin adli işlemleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKKCKTerörTeröristDiyarbakırHatun Dağtaş
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