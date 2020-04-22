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Türkiye’nin 89 deniz feneri yenilenecek

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gemilere yol ve tehlikeyi göstermek için yapılmış olan deniz fenerleri için harekete geçti. Türkiye’nin kıyılarına dağılmış olan 89 deniz fenerini yenilyecek olan Kıyı Emniyeti, fenerlerin rölöve ve projeleri ile ihale ön hazırlık dosyasının hazırlanması için ihale açtı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:20
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Türkiye’nin 89 deniz feneri yenilenecek

İSTANBUL - Hopa’dan İskenderun’a kadar uzanan sahillerindeki betonarme 89 deniz fenerini elden geçirilecek. Geceleri ve sisli havalarda gemilere, balıkçı teknelerine yol gösteren deniz fenerleri 1997 yılında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İdari ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı, kendisine bağlı 89 adet betonarme kıyı ve mendirek fenerinin  rölöve projeleri, uygulama projeleri ile ihale ön hazırlık dosyasının hazırlatılması işi için ihale açtı. Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz kıyılarındaki fenerleri kapsayan ihale, 6 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak.


TÜM FENERLERİN RAPOR VE ALBÜMÜ HAZIRLANACAK


Söz konusu ihale dosyasında yer alan bilgide işin tanımı ve kapsamı şöyle açıklandı:


“Bu iş kapsamında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kullanımında olan 89 adet betonarme kıyı ve mendirek fenerlerinin durum tespiti yapılarak raporlanması, rölöve projelerinin hazırlanması, müdahale tespiti yapılarak uygulama projelerinin hazırlanması için ilgili tüm mevzuatlara uygun şekilde ihale ön hazırlık dosyasının (onaylanan projelere göre; keşif, metraj, pursantaj, mahal listesi) hazırlanması işidir. Ayraca tüm fenerlerin rapor ve fotoğraf albümü şeklinde çalışma hazırlanacaktır.”


Şartnameye göre 4 ayda tamamlanması istenen işler kapsamında, fener yapılarının yakın çevresinin mevcut durumu, rölöve ölçümleri üç boyutlu lazer tarayıcı ve fotogrametrik rölöve ekipmanı ile yapılacak, bilgisayar ortamında ölçekli çizimleri hazırlanacak, çalışmalar rapor ve ölçekli çizimlerle belgelenecek.


DENİZ FENERLERİNİN TARİHÇESİ


Tarihi kayıtlara göre en eski deniz feneri, M.Ö. 7. yüzyılda Kumkale'de (Çanakkale) yapıldı. Dünyanın antik çağdaki yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri, M.Ö. 280 yılında Knidos'lu Sostrates tarafından Pharos adası üzerine inşa edildi. 14. yüzyılda meydana gelen bir depremde yıkıldı. İtalya'daki en eski fener Messina'da bulunmakta.


Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ilk fener olan Fenerbahçe Feneri,  Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1562 yılında inşa ettirildi. Osmanlılar Kızıldeniz'den Romanya kıyılarına kadar 200'ün üzerinde deniz feneri inşa ettirdi. Ahırkapı deniz feneri Sultan III. Osman zamanında, 1755 yılında inşa edildi.


Türkiye'de, yerden ölçülmek üzere en yüksek fenerler şunlar: Rumeli Feneri 30 metre, Ahırkapı Feneri 29 metre, Mehmetçik Burnu 25 metre, Hoşköy 22 metre, Fenerbahçe Feneri 20 etre, Şile Feneri 19 metre. Deniz seviyesinden ölçülmek üzere ışık seviyesi en yüksek fenerler ise şöyle: Sinop Boztepe Burnu (107 m), Akıncı Burnu (109 m) ve Alanya (209 m) deniz fenerleridir.

DHA

Son Güncelleme: 22.04.2020 12:20
Anahtar Kelimeler:
Kıyı Emniyeti Genel MüdürlüğüDeniz Feneri
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