Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1382.68
ALTIN
494.73
DOLAR
8.8830
STERLİN
12.0651
EURO
10.3855
Ramazan Yıldırım; İkinci El Piyasa da Durgunluk Devam Ediyor!
Ramazan Yıldırım; İkinci El Piyasa...
Mersin'de 17 adet büfe kiraya verilecek
Mersin'de 17 adet büfe...
Çanakkale Belediyesinden satılık daireler
Çanakkale Belediyesinden satılık daireler
Araştırma - Öğretim Görevlisi Alınacak
Araştırma - Öğretim Görevlisi...
6 adet dükkan kiraya veriliyor 
6 adet dükkan kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye’de bir ilk: “Anaokulum bahçemde”

28 Eylül 2021 Salı 13:25
4 Okunma
Türkiye’de bir ilk: “Anaokulum bahçemde”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen “Anaokulum Bahçemde Projesi”nin ilki Şehitkamil İlçesi’nde bulunan, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı başı itibariyle 3-6 yaş arası çocuklara tam gün okul öncesi eğitim hizmeti verilmeye başlayan 2 anaokulu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı  ve site sakinlerinin katılımı ile açıldı.

Haber:
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 28.09.2021 13:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da 263 milyon 400 bin makaron ele geçirildi
Adana'da 263 milyon 400 bin makaron ele geçirildi
FETÖ'nün 'savunma sanayi örgütlenmesi'ne operasyon
FETÖ'nün 'savunma sanayi örgütlenmesi'ne operasyon
Çıldır Gölü'nde de sular çekildi
Çıldır Gölü'nde de sular çekildi
Çanakkale açıklarında 193 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 193 kaçak göçmen yakalandı
Edirne’de sahte içki operasyonu 
Edirne’de sahte içki operasyonu 
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda silahlar da ele geçirildi
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda silahlar da ele geçirildi
Yunanistan unsurlarının geri ittiği 197 göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarının geri ittiği 197 göçmen kurtarıldı
Ankara'daki hayvanseverlerden barınak önünde eylem 
Ankara'daki hayvanseverlerden barınak önünde eylem 
Girit Adası açıklarında deprem
Girit Adası açıklarında deprem

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma