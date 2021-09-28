Türkiye’de bir ilk: “Anaokulum bahçemde”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen “Anaokulum Bahçemde Projesi”nin ilki Şehitkamil İlçesi’nde bulunan, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı başı itibariyle 3-6 yaş arası çocuklara tam gün okul öncesi eğitim hizmeti verilmeye başlayan 2 anaokulu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve site sakinlerinin katılımı ile açıldı.



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Nihat İlikcioğlu

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