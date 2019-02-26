Türkiye- Irak sınırında 5 saat karda yürüyüp, hatları onardılar

ŞIRNAK - Dicle EDAŞ İl Müdürlüğü'nün sorumluluk bölgesindeki Türkiye- Irak sınırında, güvenliğin sağlandığı askeri üs bölgelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen arızaların giderilmesi ve kesintisiz enerji verilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı arıza onarım ve bakım ekipleri, son olarak karla kaplı dağlık bölgede olası tehlikelere aldırış etmeden 5 saat yürüdü ve Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'nin kopan enerji nakil hattını yeniledi.



Türkiye- Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'ne enerjinin sağlandığı iletim hattı, olumsuz hava koşulları nedeniyle koptu. Bölgeye ulaşım sağlanan yolların kar ve tipi nedeniyle kapalı olması yüzünden Dicle EDAŞ ekipleri, birkaç kez denemelerine rağmen arızayı tespit edemedi. Yapılan girişimler sonucu yolun Beyaztepe mevkisine kadar olan kısmı, dozer ve greyderler ile açıldı. Buradan Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'ne kadar olan, tamamen karla kaplı, 6 kilometrelik dağ yolunun yürüyerek, aşılması gerekince ekiplere, kamuflajlı komando timleri eşlik etti. Yaklaşık 5 saat süren yolculuk, üs bölgesine 1 kilometre uzaklıkta kopan iletim hattının tespit edilmesiyle son buldu. Ekipler, kopan hattı yeniledikten sonra dönerken, Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'ne onarım sonrasında yeniden enerji verildi.