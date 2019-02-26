Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104509
ALTIN
225.992
DOLAR
5.3036
STERLİN
6.9699
EURO
6.0229
32 ilde FETÖ operasyonu
Son Dakika
32 ilde FETÖ operasyonu
İdil’de operasyon
İdil’de operasyon
Beşiktaş'ta duvar çöktü
Son Dakika
Beşiktaş'ta duvar çöktü
HIRS NEDİR VE NASIL AŞILIR?
HIRS NEDİR VE NASIL AŞILIR?
Hakan Keleş: "Hedefimizde sapmalar oldu"
Hakan Keleş: "Hedefimizde sapmalar oldu"

Türkiye- Irak sınırında 5 saat karda yürüyüp, hatları onardılar

Şırnak'ta, Dicle EDAŞ İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Türkiye- Irak sınırında, karla kaplı yollarda 5 saat yürüyerek, güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu bölgede kopan elektrik hatlarını yeniledi.

Türkiye- Irak sınırında 5 saat karda yürüyüp, hatları onardılar

Şırnak'ta, Dicle EDAŞ İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Türkiye- Irak sınırında, karla kaplı yollarda 5 saat yürüyerek, güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu bölgede kopan elektrik hatlarını yeniledi.

26 Şubat 2019 Salı 12:15
0 Okunma
Türkiye- Irak sınırında 5 saat karda yürüyüp, hatları onardılar

ŞIRNAK - Dicle EDAŞ İl Müdürlüğü'nün sorumluluk bölgesindeki Türkiye- Irak sınırında, güvenliğin sağlandığı askeri üs bölgelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen arızaların giderilmesi ve kesintisiz enerji verilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı arıza onarım ve bakım ekipleri, son olarak karla kaplı dağlık bölgede olası tehlikelere aldırış etmeden 5 saat yürüdü ve Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'nin kopan enerji nakil hattını yeniledi.

Türkiye- Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'ne enerjinin sağlandığı iletim hattı, olumsuz hava koşulları nedeniyle koptu. Bölgeye ulaşım sağlanan yolların kar ve tipi nedeniyle kapalı olması yüzünden Dicle EDAŞ ekipleri, birkaç kez denemelerine rağmen arızayı tespit edemedi. Yapılan girişimler sonucu yolun Beyaztepe mevkisine kadar olan kısmı, dozer ve greyderler ile açıldı. Buradan Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'ne kadar olan, tamamen karla kaplı, 6 kilometrelik dağ yolunun yürüyerek, aşılması gerekince ekiplere, kamuflajlı komando timleri eşlik etti. Yaklaşık 5 saat süren yolculuk, üs bölgesine 1 kilometre uzaklıkta kopan iletim hattının tespit edilmesiyle son buldu. Ekipler, kopan hattı yeniledikten sonra dönerken, Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'ne onarım sonrasında yeniden enerji verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dicle EDAŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale'de okullar tatil edildi
Çanakkale'de okullar tatil edildi
Alanya'da sahile ölü gümüş balıkları vurdu
Alanya'da sahile ölü gümüş balıkları vurdu
Depremin vurduğu Ayvacık’ta hayat normale dönüyor
Depremin vurduğu Ayvacık’ta hayat normale dönüyor
Pamukova'da süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölü
Pamukova'da süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölü
Eşini almaya gittiği evde kayınvalidesini vurdu
Eşini almaya gittiği evde kayınvalidesini vurdu
Adana'da okul önlerinde asayiş uygulaması
Adana'da okul önlerinde asayiş uygulaması
Çeşme açıklarında art arda iki deprem
Çeşme açıklarında art arda iki deprem
Kahramanmaraş'ta otomobil  devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil  devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Alev alan otomobil küle döndü
Alev alan otomobil küle döndü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ