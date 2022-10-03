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Türkiye'deki 4 elmadan 1'inin üretildiği Isparta'da hasat başladı

TÜRKİYE'nin en önemli elma üretim merkezlerinden Isparta'da, hasat dönemi başladı. Geçen yıl ülke genelindeki 4 elmadan 1'inin üretildiği kentte bu sene hem ürün kalitesi hem de rekoltenin iyi olması, üreticiyi memnun etti.

03 Ekim 2022 Pazartesi 10:12
Türkiye'deki 4 elmadan 1'inin üretildiği Isparta'da hasat başladı

'Granny Smith', 'yarı bodur', 'starking' ve 'golden' gibi çeşitli türlerde elma üretiminin yapıldığı Isparta'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl toplam 1 milyon 130 bin 424 ton elma üretimi gerçekleştirildi. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 2021 yılında üretilen elma miktarı, 4 milyon 493 bin 264 ton olurken, geçen sene her 4 elmadan 1'i Isparta'da üretildi. Elma yetiştiriciliğinde Türkiye'deki en önemli merkezlerden Isparta'da bu yılki hasat dönemi de başladı. Hasat, yaklaşık 1 ay sürecek. Üreticiler ve sektör temsilcileri, bu yıl özellikle ürün kalitesinin ve rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

EĞİRDİR'DE 400- 450 TON REKOLTE BEKLENTİSİ

Isparta'nın en fazla elma üretiminin ve ihracatının yapıldığı bölgelerin başında Eğirdir geliyor. Eğirdir Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan, bu yıl Eğirdir'de elma rekoltesinin 400- 450 ton beklendiğini söyledi. Sarıdoğan, "5 ile 6 TL arasında elma satışları oluyor. Sanayi tipi elma şu anda 2 lira 20 kuruş. Bu sene Eğirdir'deki elmalarda kırmızı leke, dolu, kara leke ve pas olmaması üreticimizin yüzünü güldürüyor" dedi.

'HERKES ELMASINI ÖVER DE BİZİMKİ BAŞKA'

Elma üreticisi Hasan Takır ise "Hasat güzel maşallah, bir sıkıntımız yok, ihracat olursa daha güzel olur. Aşağı yukarı 30 ton elmam çıkacak. Allah olmayanlara da versin, biz memnunuz. Eğirdir'in elması 'scarlet' tipi, bunun üstü çeşitlerimiz de var tabi. 'Granny Smith', 'yarı bodur', 'golden' var. Lezzet bakımından, aroma bakımından, sululuk bakımından Eğirdir elması hakikaten anılır. Herkes elmasını över de bizimki başkadır. O da iki göl arası olduğu için sirkülasyon olduğu için Eğirdir elmasının sulu bir yanı var" diye konuştu.

Bahçe sahibinin kardeşi Yaşar Takır, "Elmanın kötü gittiği dönemler oldu, dolu da vurdu sonra iç kurdu da olduğunu gördük. Yani şükür bu sene gerçekten çok güzel, kalite yönünden, verim yönünden, pazar yönünden. Bu sene ucuz da olsa elma gidiyor. En düşük 4- 4,5 TL'den başlıyor. İlk etaplarda 6'ya kadar alındı" dedi.

Isparta'da üniversite öğrencisi Zehra Takır, boş vakitlerinde babası Hasan Takır'a elma toplamada yardım ettiğini belirterek, "Eğirdir elması bence dünyada birinci. Arkadaşlarıma götürüyorum hepsi çok beğeniyor, çok seviyor, istiyor" diye konuştu.

'FİYATLAR BU SENE İYİ'

Elma üreticisi olan Eğirdir Şoförler Odası Başkanı Ahmet Takır da "Herhangi bir sıkıntı yok. Dolu, kara leke bir şey yok. Gayet güzel, fiyatlar da bu sene iyi. İhracatla alakalı bu yıl ciddi güzel gelişmeler var. Fiyatlar 5-6 TL bandında geziyor" dedi.

Bahçede elma toplayan işçi Ayşegül Şenyiğit, "Elma toplamayla seçmeyle hasat zamanı geçiyor. Eğirdir elması kaliteli, bence bir numara" diye konuştu.

Elma işçisi Mehmet Bildirici de "Bir an önce toplanması ve ağacından inmesi lazım ki kaldığı zaman güneş yanığı olur veya tadını bozar, elmalar yumuşamaya başlar. Tam zamanında toplanması ve ağaçtan indirilmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla hem yardım etmek hem de maddi manevi yardımcı olmak amacıyla buraya geldik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IspartaElmaHasat
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