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Türkiye'de satışı olmayan 16 bin güneş kremi ele geçirildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, piyasa değeri 800 bin lira olan, sadece internet üzerinden satılan ve Türkiye'de temsilciliği bulunmayan, gümrük kaçağı 16 bin 128 güneş kremi ele geçirildi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 10:11
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Türkiye'de satışı olmayan 16 bin güneş kremi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gümrük kaçağı çok sayıda güneş kremi bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, güneş kremlerinin, Karabağlar'daki depoda tutulduğunu tespit etti. Depoya 3 Aralık'ta düzenlenen baskında, piyasa değeri 800 bin lira olan gümrük kaçağı 16 bin 128 güneş kremi ele geçirildi. Farklı suçlardan 4 kaydı bulunan İ.T. de gözaltına alındı.

SATIŞI DURDURULDU

Güneş kremi firmasının Türkiye'de temsilciliğinin bulunmadığı ve mağazalarda satışının olmadığı ortaya çıktı. Alman menşeli ürünlerin, 50 lira civarında bazı internet sitelerinde satışa sunulmasının ardından ekiplerin fark edip, harekete geçtiği belirtildi. Operasyonun ardından alışveriş sitelerinde ürünün satışının durdurulduğu da öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKarabağalarKAÇAKÇILIKKremGüneş Kremi
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