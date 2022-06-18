Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı 

Eskişehir’de AFAD, YHT kazalarına yönelik kurtarma ekiplerine tecrübe kazandırmak amacıyla ‘İl Risk Azaltma Planı’ (İRAP) kapsamında tatbikat düzenledi. AFAD gönüllüsü 309 kişiden oluşan yolculardan 11’ine ağır yaralı, onlarcasına ise özenle yaralı makyajları yapıldı. Gece yarısı senaryo gereği Ankara’dan 309 yolucuyla yola çıkarak Eskişehir’e gelen yüksek hızlı trende, tünel girdiğinde yangın çıktı. Tren kazasında 11’i ağır onlarca kişi de yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye, sağlık, AFAD ekiplerinin yanı sıra kurtarma çalışmalarına Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT, IHH ve İz Derneği’nden 84 sivil toplum örgütü görevlisi olmak üzere toplam 21 müdahale aracıyla 249 personel müdahale etti. Yüksek hızlı trende senaryo gereği çıkarılan yangını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ardından sağlık ve kurtarma ekipleri tren vagonlarına girerek yaralıları tahliye işlemine başladı. Ekiplerin sedye ile çıkardığı yaralılar boş tren hatları üzerinden ambulanslara taşındı. Yaklaşık 1 saat süren ve gerçeği aratmayan tatbikatta yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastanelere götürüldü.

GÖZLEMCİLER TATBİKATI KAYDA ALDI

AFAD Eskişehir ekibinden 3 görevli tatbikatı adım adım izleyerek ekiplerin eksikliklerini tek tek tespit etti. Ayrıca tatbikatın tamamı 3 farklı kamerayla kayda alındı. Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade ederek, "Bu bir tatbikattır. Tabii ki eksikler olabilir. O eksikleri de not alıyor arkadaşlarımız. Gerçek olduğunda en az hatayla bu işi sonuçlandırmaya çalışacağız. Arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten ciddi bir hazırlık yapmışlar. Gönüllülerimiz ve özellikle sivil topluk kuruluşları kurtarma ekiplerimiz ciddi anlamda bu çalışmayı yapmışlar. Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu. Çok teşekkür ediyorum bu tatbikatta emeği geçenlere" diye konuştu. Tatbikatta Vali Yardımcısı Soykan’ın yanı sıra AFAD Eskişehir Müdürü Recep Bayar ve Eskişehir Gar Müdürü Süleyman Hilmi Özer de yer aldı.

Öte yandan, tatbikat sırasında Yükseköğretime Geçiş Sınavı nedeniyle ekipler siren sesi kullanmadı.