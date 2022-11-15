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Türkçe kursunda 33 milletten 409 yabancı

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'ndeki (KONSEM) Türkçe kurslarına, 33 milletten 409 yerleşik yabancı katılıp, eğitim alıyor. Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, "Türkçe dersliklerimiz, her ders saati dolu. Sınıflarımız farklı ülkeden insanın buluştuğu bir mozaik görünümünde" dedi.

15 Kasım 2022 Salı 10:25
Türkçe kursunda 33 milletten 409 yabancı

En çok yabancı nüfusun yaşadığı Konyaaltı ilçesinde belediyeye bağlı faaliyet gösteren KONSEM bünyesinde açılan Türkçe kursularına yoğun ilgi dikkat çekiyor. Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, kursta 33 milletten 409 kişinin Türkçe eğitim aldığını söyledi. Bostan, "Türkçe dersliklerimiz, her ders saati dolu. Sınıflarımız farklı ülkeden insanın buluştuğu bir mozaik görünümünde. Burada ileri seviye Türkçe eğitim alanlar olduğu gibi, başlangıç seviyesinde öğrenmeye çalışanlar da var. Kursiyerlerimiz arasında Rusya, Ukrayna, İran, Kazakistan, Özbekistan gibi farklı milletlerden insanlar bulunuyor. Bölgemiz, yıllardan bu yana yabancıları ağırlamakta. Rusya- Ukrayna savaşından sonra çok fazla gelen olduğu söylenmekle birlikte zaten yerleşik çok fazla yabancı vatandaşımız vardı. Buraya kaynaşma ve bulundukları yere adaptasyonu sağlamak için geliyorlar. İlçemizde yaşayıp, Türkçe öğrenmeye ihtiyacı olan her yaştan kursiyerimiz bulunuyor. 7'den 77'ye Türkçe eğitimi veriyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

EŞİYLE PRATİK YAPIYOR

6 ay önce Belarus'tan gelerek Antalya'ya yerleşen Alena- Artsiom Kharytonchyk çifti, birlikte Türkçe derslerine katılıyor. Türkçeyi iletişim kuracak kadar öğrenmeye başladıklarını belirten Alena Kharytonchyk, "Burada öğrendiklerimizi evimizde de pratik yaparak pekiştiriyoruz. Eşimi markete gönderip, sipariş aldırabiliyorum. O da zorlanmadan alışveriş yapıp, geliyor" dedi.

Market alışverişi görevinin kendisinde olduğunu söyleyen Artsiom Kharytonchyk ise "Eşim 'Domates, patates veya yağ al gel' dediğinde markete gidip, çok rahat şekilde alışveriş yapıp gelebiliyorum. Her geçen gün Türkçem daha iyi seviyeye ulaşıyor. Kurs bize çok şey öğretti. Pratik yaptıkça daha iyi anlıyorum" diye konuştu.

KURSA 2 AY ÖNCE BAŞLADI

Rusya'dan 3 yıl önce gelen Rimma Kopytova, dersleri kaçırmadığını anlattı. Türkçesinin başlangıç seviyesinde olduğunu belirten Kopytova, "2 ay önce Türkçe kursuna başladım ve devam ediyorum" dedi.

Türkçe öğretmeni Sevgi Dilek ise "Burada A1, A2 ve B1 olarak adlandırdığımız başlangıç, orta ve ileri seviye Türkçe öğrenmek isteyen, farklı yaş grubundan öğrencilerimiz var. Geldiklerinde hiç Türkçe bilmeyenlerin yanı sıra arkadaş ortamında veya aile içinde kendini geliştirerek, öğrenmiş kursiyerlerimiz de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKonyaaltıKONSEMKursTürkçe Kursu
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