TÜRK TEKSTİLİ ÇEVRECİ ÜRETİME ODAKLANDI.

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Dcube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, İş Dünyası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve Dünya Gazetesi işbirliğinde gerçekleştirilen Döngüsel Ekonomi Haftası kapsamında, Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nda belirlenen öncelikli sektörler masaya yatırıldı. Online etkinlikte konuşan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in moderatörlüğündeki Tekstil paneli, UTİB Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ve CirleEconomy Sürdürülebilir Tekstil Programı Proje Direktörü JadeWilting’in katılımları ile gerçekleşti. DÖNÜŞÜMÜ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ. Türk tekstil sektörünün ele alındığı oturumda konuşan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Avrupa Komisyonu tarafından 2019 sonunda kabul edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Avrupa Birliği mevzuatında 2050’ye kadar iklim nötrlüğüne ilişkin uzun vadeli hedefler belirlendi. Mevzuatta, sera gazı emisyonlarının 2030’a kadar 1990 seviyelerine göre yüzde 50-55 oranında azaltma yönündeki amaçlar ortaya kondu. Bu anlaşma, Avrupa Birliği’ni, kaynakları daha verimli kullanan rekabetçi bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyor. Aynı zamanda Avrupa ile ticaret ilişkileri olan herkesi etkileyecek bir mutabakat. Dolayısıyla Türk tekstil sektörünün yöneticileri olarak biz de bu dönüşüm sürecini yakından takip ediyoruz” dedi. HIZLA ADAPTE OLDUK. UTİB’in çevreci üretime her geçen gün daha fazla adapte olduğunu da vurgulayan Engin, “Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurduğumuz Bursa Teknoloji ve Koordinasyon Ar-Ge Merkezimizde, özellikle çevreci üretim konusuna odaklanan eğitimler düzenliyoruz. Çevresel hassasiyet, doğal liflerin yetiştirilme süreçleri ve sentetik ürünlerin üretim emisyonları gibi birçok konuda firmalarımızı bilinçlendiriyoruz. Ekolojik tekstil konusunda da Ur-Ge projemiz devam ediyor. Amacımız ekolojik verimlilik ilkesi ile doğru kaynak ve enerji kullanımını sağlayarak daha çevre dostu ve ‘sürdürülebilir’ üretim sürecini en kısa sürede yakalayabilmek. Projede yer alan 22 firmamızın bu alanlarındaki yeterlilik ve kapasitelerini ölçerek sektörümüzün genel ihtiyaçlarına olacak katkılarını analiz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SON TÜKETİCİ BİLİNÇLENMELİ. Tekstil sektörünün dünya çapında çevre kirliliğinin önüne geçemediğini kaydeden UTİB Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker de “Firmalar üzerlerine düşeni yapsalar da önemli olan, markalardan alışveriş yapan son tüketicinin bilinçlenmesi. Sürdürülebilirliğe yaklaşımınız ve bunun içerisinde diğer elementleri nasıl aldığınız bir vicdan meselesidir. Çünkü hepimiz aynı havayı soluyup aynı suyu kullanıyoruz. Pandeminin etkisiyle çevresel sorunların sağlımıza etkilerini görmüş olduk. Tekrardan son tüketici noktasına geldiğimizde tüketicilerin sürdürülebilirlikle ilgili bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.