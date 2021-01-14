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Türk Kızılay Bursa'da Davut Gürkan İyilik Bayrağını Avukat Özcan Susmaz'a devretti

TÜRK KIZILAY BURSA ŞUBESİ’NDE ÖZCAN SUSMAZ DÖNEMİ BAŞLADI

14 Ocak 2021 Perşembe 15:01
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Türk Kızılay Bursa'da Davut Gürkan İyilik Bayrağını Avukat Özcan Susmaz'a devretti

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türk Kızılay Bursa Şubesi’nde yönetimsel prosedürlerin tamamlanmasının ardından Davut Gürkan, görevini yeni Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz’a teslim etti. Türk Kızılay Bursa Şubesi’nde, iyilik yarışının bayrağı Özcan Susmaz’a emanet. Türk Kızılay Bursa Şubesi’nde gerçekleşen devir teslim programı ile Davut Gürkan, görevini geçmiş dönem Yönetim Kuurlu Üyesi, Avukat Özcan Susmaz’a devretti. Türk Kızılay Bursa Şube Yönetimi olarak görev yaptıkları yaklaşık iki buçuk yıllık bir süre zarfında Türk Kızılay’ın iyilik hareketine güç katmak için aralıksız çalıştıklarını belirten Davut Gürkan, hayırseverlerin destekleri ile yalnızca Bursa’da değil Türkiye’nin pek çok ilinde ve dünyanın farklı noktalarında yüzleri güldürmeye vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Görev süreleri boyunca kurulduğu ilk günden bu yana adı tüm dünyada ‘iyilik’ ile anılan Hilal’in tüm dünyayı saran merhamet eline güç veren birer iyilik neferi olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten Davut Gürkan, “Aynı şevk ve heyecanla  çalışarak, iyilik bayrağını daha da yukarılara taşıyacağına emin olduğum Başkanımız Sayın Özcan Susmaz ve ekibine görevlerinde başarılar diliyorum. Türk Kızılay’a, dolayısıyla iyiliğe destek veren, zor günlerinde değerli bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine umut olan, iyiliğe verdikleri destekle Bursamızı 2019 yılında Türkiye’deki tüm şubeler arasında 1. Yapan tüm kurum, kuruluş ve hayırseverlerimize, birlikte çalışmaktan onur duyduğum yöneticilerimize, profesyonellerimize ve gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanlığı görevini Davut Gürkan’dan devralan Özcan Susmaz ise, Türkiye’nin dünyaya örnek, en köklü kurumlarından biri olan Türk Kızılay’da üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle çalışacaklarını söyledi. Tarihinden bu yana iyilik ve merhamet anlayışına dayalı medeniyetimizin başkentlerinden olan Bursa’dan aldıkları güçle Hilal’in gölgesinde tüm dünyada yüzleri güldürmeye devam edeceklerini söyleyen Özcan Susmaz, bu kutlu yolda kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

ÖZCAN SUSMAZ KİMDİR?

 10.07.1968 Bursa Mustafakemalpaşa doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Bursa Mustafakemalpaşa’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur. Birçok sivil toplum örgütünde aktif görev yaptı. Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği’nde uzun yıllar Başkan Yardımcılığı görevini yürütmesinin ardından Bursa Yardımlaşma Derneği’nde(BURYAD) uzun yıllar iyiliği yaymak için çalıştı. Son olarak Türk Kızılay Bursa Şubesi yönetim kurulunda sekreterlik görevini üstlendi. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.01.2021 15:04
Anahtar Kelimeler:
TÜRK KIZILAY BURSADA DAVUT GÜRKAN İYİLİK BAYRAĞINI AVUKAT ÖZCAN SUSMAZA DEVRETTİ
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