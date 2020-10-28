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Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet Bayramı öncesi bayrak krizi yaşandı. Bayram etkinlikleri kapsamında dolaştırılması planlanan yüzlerce metre uzunluğunda, üzerinde Atatürk posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının cadde boyunca yere serilmesi ve üzerlerinden araçların geçtiği görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 10:40
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Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma

MANİSA - Türkiye genelinde pandemi önlemleri kapsamında Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılı kutlamaları için hazırlıklar yapılırken, Manisa'nın Aleşehir ilçesinde bayrak krizi yaşandı. Bayram kutlamaları kapsamında dolaştırılması planlanan ve bin metre uzunluğunda olduğu belirtilen, üzerinde Atatürk'ün posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının İstiklal caddesi boyunca yere serilerek yapılan hazırlıklar, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Cadde üzerinden seyreden bazı araçların üzerinden geçtiği bayrak, bir süre sonra toplatıldı.

Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülere vatandaşlardan tepki içerikli yorumlar yapıldı. Olayda kurusu bulunan kişilerin tespit edilmesi amacıyla adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaAlaşehirTürk BayrağıCaddeye SerilmesiSoruşturma
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