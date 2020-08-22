Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Son Dakika
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü
Son Dakika
Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
Son Dakika
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
Sultangazi'de silahlı saldırı
Son Dakika
Sultangazi'de silahlı saldırı
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
Son Dakika
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
İş fırsatları için hemen tıkla!

Turistler, Antalya'nın su altı zenginliklerini keşfediyor

ANTALYA'nın çeşitli bölgelerinde oluşturulan dalış noktaları, yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi görüyor. Kent merkezi başta olmak üzere Manavgat, Side, Alanya, Kemer, Kaş'ta gün içinde dalış yapan turistler, su altındaki güzellikleri fotoğraflayarak, eşsiz bir anı koleksiyonu oluşturuyor.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:40
0 Okunma
Turistler, Antalya'nın su altı zenginliklerini keşfediyor

Antalya'nın deniz dibi yaşamını keşfetmek isteyen turistler, dalış okullarındaki profesyonel dalgıçlarla su altına dalıyor. Gazipaşa'dan Kaş ilçesine uzanan sahil şeridindeki 222 dalış noktası, su altı tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Dalış noktalarına sezonda günlük bine yakın dalış yapılıyor. Kimi zaman bu sayı daha da artabiliyor. Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren 60 dalış şirketi, su altına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenliyor.

Tatilciler, deniz, kum ve güneş üçlemesinin merkezi Antalya'nın su altı zenginliklerini keşfediyor. Özellikle insan eliyle oluşturulan yapay resiflere yapılan dalışlar, su altı tutkunlarına eşsiz deneyim yaşatıyor.

‘TURİSTLER, YAŞADIKLARI DENEYİMİ UNATAMIYOR’

Tarihi batıkların yanı sıra, son dönemde dalış turizmi için batırılan motosiklet, uçak ve tank gibi resiflere dalan turistler, burada fotoğraf çektiriyor. Balık popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yapılan dalışlar ise görsel şölen oluşturuyor. Dalış sırasında caretta carettaların avlanma rotasına giren turistler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaplumbağalarla yüzme şansı buluyor, fotoğraf ve görüntü çekiyor.

Profesyonel dalgıç Ali Yardan, turistlerin Antalya'nın sualtı zenginliklerine hayran kaldığını söyledi. Yapay resiflere dalışların daha çok ilgi çektiğini anlatan Yardan, tarihi gemi ve uçak batıklarının da tutkunları olduğunu aktardı. Yardan, "Turistler dalış sırasında caretta carettalarla yaşadıkları deneyimleri unutamıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTuristSu AltıTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI
ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI
Kumar baskınından kaçarken 5 metre yükseklikten atlayan 3 kişi yaralandı
Kumar baskınından kaçarken 5 metre yükseklikten atlayan 3 kişi yaralandı
Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü
Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması
Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması
Erzincan’da kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Erzincan’da kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı