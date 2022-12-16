Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.182,50
ALTIN
1.064,58
DOLAR
18,66
STERLİN
22,64
EURO
19,85
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9 personel alınacak
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9...
Rize'de balıkçı gemisi satış ihalesi
Rize'de balıkçı gemisi satış...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Sözleşmeli Personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden...
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270 Öğretim Üyesi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Turistik saadet zinciri' operasyonuna 8 tutuklama

BALIKESİR'de turizm acentesi üzerinden ev ve tekne sahiplerini bulup, turistlere kiralayacaklarını belirterek, 'saadet zinciri' yöntemini de kullanıp, 55 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

16 Aralık 2022 Cuma 11:44
'Turistik saadet zinciri' operasyonuna 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü'ne, 'yüksek kar' vaadiyle dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi olan 30 kişinin ihbarı sonrası, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Turizm acentesi üzerinden ev ve tekne sahiplerini bulup, turistlere kiralayacaklarını belirten şüphelilerin çok sayıda kişiyi mağdur ettiği tespit edildi. 'Saadet zinciri' yöntemi ile yüzde 10 kar vaadiyle sisteme piramit şeklinde üye kazandırıp, 55 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen şebekeye yönelik 12 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda turizm acentesi yönetici olduğu tespit edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i sevk edildiği adliyede tutuklandı, 2'si polis ifadesi sonrası salıverildi. Turizm acentesi sahibi E.Ç.'nin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.

Öte yandan şebekenin 'saadet zinciri' sayesinde mağdurları lüks bir hayat yaşadıklarına inandırıp, güven sağlamak için acente bünyesine 4 kamyonet, 1 minibüs, 5 motosiklet, 9 akülü motosiklet aldıkları belirlendi. Acentenin sahibi E.Ç.'nin sistem hesaplarını kontrol altında tuttuğu, yöneticilerine de geri dönüşüm sektöründe taşeron firmalar kurdurduğu ortaya çıktı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirDolandırıcıTurizmAcentaTurist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: Sürücü yaralı, eşi öldü
Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: Sürücü yaralı, eşi öldü
Sel mağduru çiftçiler, ürününü kurtarmaya çalışıyor
Sel mağduru çiftçiler, ürününü kurtarmaya çalışıyor
Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü
Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü
Tartıştığı babası bıçakladı, hastanede kurtarılamadı 
Tartıştığı babası bıçakladı, hastanede kurtarılamadı 
Diyarbakır- Mardin karayolunda çevik kuvvet servis aracına bombalı saldırı
Diyarbakır- Mardin karayolunda çevik kuvvet servis aracına bombalı saldırı
Cenazeye giderken kaza yaptılar: 3 ölü, 2 yaralı
Cenazeye giderken kaza yaptılar: 3 ölü, 2 yaralı
Trabzon'da heyelanlı 753 alana 'yapılaşma' yasağı
Trabzon'da heyelanlı 753 alana 'yapılaşma' yasağı
Van'ın Saray ilçesinde kar etkili oldu
Van'ın Saray ilçesinde kar etkili oldu
 'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul müdürlerine tutuklama talebi
 'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul müdürlerine tutuklama talebi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول