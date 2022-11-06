Tur otobüsü, çekiciyle taşınan iş makinesine çarptı; 1 ölü, 10 yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Çambükü köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Dursun idarisindeki 60 AAR 502 plakalı 'Gök Mavi Tur’a ait tur otobüsü, Rıza A. yönetimindeki çekici ile iş makinesine çarptı. Kazada otobüsün kırılan camından yola fırlayan Güler Güneş hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Amasya'nın Taşova ilçesinde tur otobüsünün, çekici ile taşınan iş makinesine çarptığı kazada ölü sayısı 3’e çıktı. Güler Güneş’in (52) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan otobüs sürücüsü Mustafa Dursun (62) ve Mehmet Kılıçarslan (65), tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralılar, Fazlı Kurt, Rıza Çağlar, Bektaş Şen, Ali Yücel, Ahmet Çelik, Özcan Yaman, Havva Demiryürek ve Sami Gül’ün de tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.