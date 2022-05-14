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Tunceli'de eylem ve etkinlikler, 7 gün mülki amir izniyle yapılacak

14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:50
Tunceli'de eylem ve etkinlikler, 7 gün mülki amir izniyle yapılacak

TUNCELİ - Tunceli Valiliği'nce eylem ve etkinliklerin 7 gün süreyle mülki amirin iznine bağlı yapılacağı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin sürdürdülebilmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, valilik ve kaymakamlıkların izni dışında Tunceli sınırları içerisinde umuma açık alanlarda, yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, afiş ve poster açma, meşale yakma, taşıma, tüm eylem ve etkinliklerin 14 Mayıs günü 00.01 ile 20 Mayıs günü saat 23.59'a kadar 7 gün süre ile mülki amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eylem Ve EtkinliklerTunceliMülki Amir Izni
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