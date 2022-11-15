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Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de 881 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu' başlatıldığını ve Ovacık kırsalında terör örgütü PKK'ya ait sözde hastane ile sığınakların imha edildiğini duyurdu.

15 Kasım 2022 Salı 10:40
Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 (Tunceli-Ovacık-Yoğunçam) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu' başlatıldı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde yapılan operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma arama kurtarma, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 881 personel görev aldı.

Nokta istihbaratına dayalı olarak yapılan arazi aramalarında, terör örgütü PKK'nın kullandığı 1'i sözde hastane olmak üzere 2 mağara ve 5 sığınak tespit edildi. Sığınak ve mağaralarda; 9 adet AK-47 piyade tüfeği, 730 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 10 adet roketatar mühimmatı, 18 adet piyade tüfeği şarjörü, 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan telsiz, 12 adet EYP yapımında kullanılan pil bloku, 1 adet dürbün, 45 adet ameliyat malzemesi, 11 adet ameliyat aleti, 10 adet serum, 110 adet enjektör, 200 adet neşter, 12 adet ameliyat makası, 4 adet şırınga, 90 adet sargı bezi, 4 çift ameliyat eldiveni, 2 adet oksijen maskesi, 3 adet kar elbisesi, 400 metre uzunluğunda branda ve çok sayıda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Malzemeler ile depo, sığınak ve barınaklar, imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTunceli
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