TÜGİAD BURSA ŞUBESİ, BUİKAD’I AĞIRLADI…

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu’nu ağırlayan TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, “Şehrimize değer katan her kuruluş ile iş birliği yapmaya hazırız” dedi. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. Görüşmede BUİKAD ile TÜGİAD Bursa Şubesi arasında iş birliklerinin kurulması kararlaştırıldı.

KADININ AĞIRLIĞI ARTMALI

BUİKAD’ın Bursa’ya değer katan önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, “Kadınların iş dünyasındaki yerini çok önemsiyoruz. Nitekim Genel Kurulumuzda da 35 yıl sonra Sayın Nilüfer Çevikel, TÜGİAD’ın ilk kadın Genel Başkanı olarak seçildi. Bursa Şubesi olarak Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında 8 kadın var. Kadın üye sayımızı artırmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili de çalışmalarımız var. Kadınların iş dünyasındaki varlığını fazlalaştırma ve güçlendirme amacı taşıyan BUİKAD da Bursa’ya değer katan bir sivil toplum kuruluşu. Çalışmalarını yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. İş dünyasında ağırlığı artan kadın varlığı ile güçlü bir Türkiye’ye ulaşma noktasında BUİKAD ile her zaman iş birliklerine hazırız” diye konuştu.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu da TÜGİAD’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydederek “Sizler genç iş insanlarının dinamizmini bizlerse kadınların gücünü ortaya çıkarmak için çalışmalar yürütüyoruz. ‘Birlikten kuvvet doğar’ düşüncesiyle çalışmalarını takdirle izlediğimiz TÜGİAD Bursa Şubesi ile iş birliği içinde olmak bizi çok mutlu eder. Yeni dönemde birlikte çok güzel işlere imza atacağımızdan şüphemiz yok” şeklinde konuştu.