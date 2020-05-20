Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kalın: İşgal ve ilhak bir suçtur
Kalın: İşgal ve ilhak bir...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk
Bakan Albayrak: Gelin bu eğitimleri alın
Bakan Albayrak: Gelin bu eğitimleri...
Bakan Koca'dan 'Kelebek Etkisi' uyarısı
Bakan Koca'dan 'Kelebek Etkisi' uyarısı
Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi
Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trakya'da kanola tarlalarına 'yeşil tırtıl' istilası

TRAKYA çiftçisinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanolaya, bölgede 'yeşil tırtıl' adı verilen lahana güvesi zarar veriyor. Üreticiler, zararlı tırtıl ile mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı ilaçları kullanmaya başladı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:37
0 Okunma
Trakya'da kanola tarlalarına 'yeşil tırtıl' istilası

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Trakya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında çiftçiler özel izinle üretimlerine devam ederken, Trakya çiftçisinin ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü kanolanın bölgedeki ekim alanları her geçen yıl genişliyor. Baharla birlikte Trakya tarlalarını sarıya boyayan tarlalar hasat dönemine hazırlanırken, ürüne bölgede 'yeşil tırtıl' adı verilen lahana güvesi dadanıp, büyük zarar vermeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, zararlı tırtıl ile mücadele için 5 ilaç adı açıkladı. Edirne'de üreteciler ilaçları kullanmaya başlarken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de tarlalarda incelemelerde bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, kanolada görünen tırtılın mahsule zarar verdiğini ve bazı bölgelerde zararın büyük olduğunu söyledi. Topuz, "Bölgemizde bu yıl 30 bin dönüm kanola ekilmiştir. Ancak bu yıl kanolada tırtıl istilası yaşanmaktadır. Şu anda tüm kanola eken çiftçilerimiz gerekli ilaçlamayı yapmış, kontrollerini sürdürmektedir. Ancak ona rağmen zarar vardır. Gözle görünmeyen bu tırtıllar ancak ile traktör ile tarlanın içine girildiğinde traktörün üzerinde kalmasıyla görülmüştür. Kanola üreticinin afet kapsamına alınması gerekmektedir. Ortada ciddi anlamda bir zarar vardır" dedi.

'TRAKTÖRDE GÖRDÜ TEDBİR ALDI'

Çorlu'da 25 yıllık çiftçilik yapan Mert Yılmaz ise tarlasını görmeye gittiğinde tırtılları traktöründe fark etti. Yılmaz, "Bu sene özellikle tarlalarımızda kanolalarda tırtıl başlangıcı oldu. Tarlalarda gezdiğimizde çok bir zararı olmayacak gibi düşündük ama geliştikçe büyüdükçe yayılmalar başladı. Bulunduğu bölgedeki kanolaları yiyorlar. Alan alan, bölge bölge yayılmaya da başladılar. Aslında bunların evreleri var birinci, ikinci, üçüncü evreleri var ondan sonra da kelebek olup uçacaklarmış. İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmede öyle söylediler. Tarlamda büyük zarar var. Ama önlemimizi aldık ilaçlamamızı yaptık. Bundan sonra bir tedirginliğimiz daha var. Kanola tarlalarımızın etrafında buğday ve ayçiçeği tarlalarımız var. İnşallah bunlardan ayçiçeği veya buğdaylarımıza sirayet etmez diye düşünüyorum. Sık sık kontrollerimizi yapacağız, eğer onlarda görürsek gerekli ilaçlamayı yapacağız" diye konuştu.

Çiftçilerden Abbas Canku da ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Tırtılların daha çok sahil bölgesinde olduğunu duydum. Sonra tarlayı kontrol etmeye gittiğimde kurt vardı. İç kesimde kaldığımız için duyunca tedbir aldık. Ben tarlayı gezdiğimde baktım tırtıllar var hemen tedbir aldım ve ilaçlamayı yaptım. Tabi bölgede kanola eken çiftçi arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Ciddi bir durum herkes ilaçlamaları yaptı. Bu ilk kez oluyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaKanolaTarlaTırtılAyçiçeği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te yemeni sezonu
Gaziantep'te yemeni sezonu
Restorancılardan 'temassız menü' projesi
Restorancılardan 'temassız menü' projesi
7 milyon liralık vurgun!
7 milyon liralık vurgun!
28 bin 256 kişi hakkında işlem yapıldı
28 bin 256 kişi hakkında işlem yapıldı
Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı
Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın çıktı
Batman'da sosyal mesafe ihlalinde uyaran cihaz üretildi
Batman'da sosyal mesafe ihlalinde uyaran cihaz üretildi
Şanlıurfa’da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı
Şanlıurfa’da inşaatta çökme: 2 işçi yaralı
Başkale'de, mayısta karla mücadele
Başkale'de, mayısta karla mücadele
Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette
Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı