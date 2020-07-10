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Trakya çiftçisi, umudunu ayçiçeğine bağladı

EDİRNE'de, kuraklık nedeniyle buğdaydan istediği verimi alamayan çiftçi, umudunu ayçiçeğine bağladı. Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, ayçiçeğinde kıraç şartlarda da olsa geçmiş yıllardaki ortalamanın üzerinde verim alınabileceğini söyledi.

10 Temmuz 2020 Cuma 09:46
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Trakya çiftçisi, umudunu ayçiçeğine bağladı

Türkiye'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği yağını karşılayan Edirne'deki tarlalarda ekili ayçiçekleri, çiçek açarken, tarlalar da sarıya büründü. Trakya çiftçisinin 'sarı gelin' diye adlandırdığı ayçiçeğinin önemli üretim merkezlerinden Keşan ilçesinde kuraklık nedeniyle buğdaydan istediği verimi alamayan çiftçi, umudunu ayçiçeğine bağladı.

TAR-DER Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, "Bölgemizde üretim anlamında ayçiçeği, hububattan sonra yerini almakta. Ayçiçeğinin üretim anlamında ülkemizin ekonomisine katkısı büyük. Bölgemizde ayçiçeği ekilişleri uygun zamanda ve şartlarda yapıldı. Biz de danışmanlar olarak ayçiçeğinin yetişmesini takip ediyoruz. Şu an ayçiçeği doğaya sarı renkte güzel bir görüntü vermeye başladı. Şu an ayçiçeğinde bir sıkıntı olduğunu söyleyemeyiz. Üretim anlamında şartlarda normal seyrinde sürüyor. Üreticinin emeğinin karşılığını alması en büyük arzumuzdur" dedi.  

'ORTALAMANIN ÜZERİNDE VERİM ALINABİLECEK'

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kıraç şartlara rağmen ayçiçeğinde rekoltenin yükseleceğini ifade eden Açar, "Hububatta verim düşüklüğü oldu. Ancak ayçiçeğinde kıraç şartlarda da olsa geçmiş yıllardaki ortalamanın üzerinde verim alınabilecek. Şu anki şartlar bunu gösteriyor. Ancak kıraç şartlarda oluşan mantari hastalıklar maalesef gerektiği gibi değerlendirilmiyor. Bu hastalıkta zaman zaman verimin azalmasına neden oluyor. Bu gibi bir durumla karşılaşılmadığı sürece bu yıl verimin yüksek olacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.

'ÜRETİCİ NE EKERSE EKSİN, YÜKSEK VERİM ALMAK ÖNEMLİDİR'

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen de bölgeye ekilen ayçiçeğinin olgunlaşarak çiçek açtığını dile getirerek, "60 günlük olgunlaşma süresinde bölgemiz kısmen yağışlar aldı. Ayrıca bölgemizde kıştan gelen bir kuraklık var. Eğer 10-15 gün içerisinde bölgemiz bir yağış alırsa ayçiçeği verimi açısından çok iyi olur. Eğer yağmazsa ben verimin son 2 yıla nazaran daha iyi olacağını düşünmüyorum. Üretim maliyeti açısından karşılığını alırsak, çiftçi kazanır. Bu yıl buğdayda bazı bölgelerde 250-300 kilogram verim aldık. Buğday fiyatı yüksek olsa da verim düşük. Üretici ne ekerse eksin, yüksek verim almak önemlidir. Eğer yüksek verim alamazsa para kazanma şansı yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaçiftçiAyçiçeği
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