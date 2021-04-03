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Trabzon’da köy ve mahallere çıkışlar denetleniyor

Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Trabzon’da cumartesi günü köy ve mahallelere çıkışlar denetleniyor.

03 Nisan 2021 Cumartesi 13:56
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Trabzon’da köy ve mahallere çıkışlar denetleniyor

TRABZON - Trabzon’da hafta sonu kısıtlamasında köy ve mahallelere çıkılmasını engellemek amacıyla kent merkezi ve ilçe giriş çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. Durdurulan araçlarda sürücülerin seyahat izin belgesi ve kısıtlamadan muaf olduklarını gösteren belgeler ile görev yerleri sorgulandı. Kent genelinde sürdürülen denetimlerde ekipler köy ve mahallelerde toplu halde bulunmaları önlemek için de takiplerini sürdürdü. Karadeniz sahil yolu liman mevkiinde kurulan kontrol noktasında trafikte yaşanan kalabalık dikkat çekti.

‘DENETİMLER ÇOK SIKI’

Denetim noktasında durdurulan sürücü Onur Calap, “Tedbirler sıklaştırıldı. Trabzon genelinde denetimler çok sıkı. Bu denetimleri doğru buluyorum. Ama Karadeniz sahil yolunda yapılan denetimler gibi iç yollarda da denetimler yapılmalı. Küçük bir şehir olduğumuz için aslında vaka sayıları yüksek çıkıyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

Ordu’dan Trabzon’a sınav için geldiğini belirten Özgür Sönmez ise, “Sabah gelirken çevirmeye yakalanmadım ama Trabzon’a birçok noktada çevirme ile karşılaştım. Denetimler gerçekten çok sıkı. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları geri geldi. Zaten bir içeri bir dışarı derken koronavirüsten bir şey anlayamadık. Sonumuz hayır olur inşallah” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 03.04.2021 14:23
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Risk HaritasıTrabzon
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