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Trabzon’da 29 Ekim coşkusu

TRABZON'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99'uncu yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Törenlere elinde dev Türk bayrağı ile katılan 'Bayrak dede' olarak tanınan İsmet Kaya (85), protokol ve vatandaşlardan alkış aldı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 15:09
Trabzon’da 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet Bayramı törenleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamalara, daha sonra valilik binası önünde devam edildi. Buradaki törene Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kent protokolü, şehit yakınları, gaziler, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu, kutlamalara katılanları selamladı. Cumhuriyet temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, kemençenin yanı sıra davul ve zurna eşliğinde horon gösterileri de beğeniyle izlendi. Tören boyunca kentte 'Bayrak dede' ismiyle tanınan İsmet Kaya da elinden bir an olsun bırakmadığı Türk bayrağını dalgalandırdı. Kaya protokol ve vatandaşlardan alkış aldı. Öğrenciler, gaziler, polis ve jandarma teşkilatının geçit töreniyle, kutlama töreni sona erdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 99. Yıldönümü29 Ekim Cumhuriyet BayramıTrabzonKutlama
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