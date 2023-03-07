Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.383,10
ALTIN
1.113,14
DOLAR
18,92
STERLİN
22,67
EURO
20,14
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B Sözleşmeli 80 Personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B...
Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Karasu Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Karasu Belediyesi Zabıta Memuru...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzon'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Trabzon'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

07 Mart 2023 Salı 16:26
Trabzon'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Karadeniz Sahil Yolu Pazarkapı Mahallesi mevkisinde, Erkan Öztürk'ün kullandığı 61 ABD 982 plakalı cip, Birol Tuğcu yönetimindeki 61 BC 321 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Birol Tuğcu'nun kullandığı otomobil, takla atarak ters döndü. Otomobildeki Şaban Karakullukçu (67) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü Birol Tuğcu, aynı araçta bulunan Nusret Tuğcu ve Metin Yeşilaras ile cip sürücüsü Erkan Öztürk, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da "kökünü kurutma" operasyonlarında yakalanan 52 şüpheli tutuklandı
Van'da "kökünü kurutma" operasyonlarında yakalanan 52 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 1500 konteynerlik kent inşa ediliyor
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 1500 konteynerlik kent inşa ediliyor
Kayseri'de art arda depremler
Kayseri'de art arda depremler
Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlandı
Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlandı
Nurdağı ve İslahiye'de acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı 
Nurdağı ve İslahiye'de acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı 
Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Iğdır'da fırtına etkili oluyor
Iğdır'da fırtına etkili oluyor
Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı
Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı
Diyarbakır'da ağır hasarlı iş merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına yeniden başlandı
Diyarbakır'da ağır hasarlı iş merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına yeniden başlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi