Trabzon'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Karadeniz Sahil Yolu Pazarkapı Mahallesi mevkisinde, Erkan Öztürk'ün kullandığı 61 ABD 982 plakalı cip, Birol Tuğcu yönetimindeki 61 BC 321 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Birol Tuğcu'nun kullandığı otomobil, takla atarak ters döndü. Otomobildeki Şaban Karakullukçu (67) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Birol Tuğcu, aynı araçta bulunan Nusret Tuğcu ve Metin Yeşilaras ile cip sürücüsü Erkan Öztürk, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.