Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99679
ALTIN
257.213
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7455
EURO
6.1647
Cem Yılmaz, yeni şovu CMYLMZ geliyor
Cem Yılmaz,yeni şovu CMYLMZ geliyor
Çocuklar robot üretiyor
Çocuklar robot üretiyor
Eskişehirspor Başkanı Osman Taş istifa etti
Eskişehirspor Başkanı Osman Taş istifa...
Kırkpınar'ın rövanşı, 'Türkün ilk er meydanı' Elmalı'da
Kırkpınar'ın rövanşı, 'Türkün ilk er...
Bodrum'da, KKTC'li piyanist Eser Öktem konseri
Bodrum'da, KKTC'li piyanist Eser Öktem...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İSKİ yönetimi istifa etti
Kapat

Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi

Trabzon'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları göle çevirdi, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi

Trabzon'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları göle çevirdi, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:21
6 Okunma
Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi

TRABZON - Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkiinde oluşan göletler nedeniyle sürücü ve yayalar da zor anlar yaşadı.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), karayolları ve  itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale etmeye çalıştı, tıkanan mazgalları açarak yolda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonSağanak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çankırı'da omurgalı fosil kazıları başladı
Çankırı'da omurgalı fosil kazıları başladı
Buzul gölünde yüzdüler
Buzul gölünde yüzdüler
'Yola çıkmayın' uyarısı yapıldı
'Yola çıkmayın' uyarısı yapıldı
Beyşehir'de silah fabrikasında yangın
Beyşehir'de silah fabrikasında yangın
Edirne'de bal hasadı başladı
Edirne'de bal hasadı başladı
Şanlıurfa’da 35 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
Şanlıurfa’da 35 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Sağanak yağış hayatı felç etti!
Sağanak yağış hayatı felç etti!
Kavak Deresi'ne kimyasal karıştı
Kavak Deresi'ne kimyasal karıştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans