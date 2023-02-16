Trabzon'da kar nedeniyle engelli ve hamile personel 2 gün idari izin yapacak

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin bugün ve yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
AA
Trabzon'da, kent merkezinde etkili olan kar nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelli personele 2 gün idari izin verildi.
Trabzon'da, kent merkezinde etkili olan kar nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelli personele 2 gün idari izin verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin bugün ve yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
AA