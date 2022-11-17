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Tokat'ta, biri köy muhtarı, 3 kişinin silahla vurulmuş cesetleri bulundu

TOKAT’ta köy muhtarı Bahattin Karnak (47) ile Halil Kargın (52) ve Aydın Karnak’ın (45) tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Aydın Karnak'ın, kuzeni Bahattin Karnak ile Halil Kargın'ı öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

17 Kasım 2022 Perşembe 10:16
Tokat'ta, biri köy muhtarı, 3 kişinin silahla vurulmuş cesetleri bulundu

Merkeze bağlı Eskiköy’de saat 01.00 sıralarında, bir ahırın yakınındaki aracın yanında 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede köy muhtarı Bahattin Karnak, kuzeni Aydın Karnak ile Halil Kargın'ın tabanca ile vurularak öldürüldükleri belirlendi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk inceleme ve elde edilen bulgular doğrultusunda Aydın Karnak'ın, diğer 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.

Yapılan çalışmanın ardından ölen 3 kişinin cesetleri, otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
TokatEskiköyCinayetIntihar
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