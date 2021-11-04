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Tokat'ta 3 aracın karıştığı sis kazası: 1 ölü, 9 yaralı 

TOKAT'ın Zile ilçesinde yoğun sis nedeniyle okul servisi ile 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 öğrenci yaralandı.  

04 Kasım 2021 Perşembe 10:28
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Tokat'ta 3 aracın karıştığı sis kazası: 1 ölü, 9 yaralı 

Kaza, saat 07.30 sıralarında  Zile- Ankara kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Çekerek istikametinden Zile'ye seyir halinde olan Abdullah Candan (62) idaresindeki 60 ZC 759 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Temel Perçen (45) idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarparak yol kenarına savruldu. Yoğun sis nedeniyle Halit Özalpler (42) yönetimindeki 34 LCE 796 plakalı okul servisi de kaza yapan traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Candan olay yerinde hayatını kaybetti. Okul servisi sürücüsünün yara almadığı kazada 9 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem alırken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ölen Abdullah Candan ise otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatZileKazaTrafik KazasıServisOkulöğrenci
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