Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,943.81
ALTIN
788.83
DOLAR
13.57
STERLİN
18.37
EURO
15.55
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Ufuk Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Ufuk Üniversitesi 10 Öğretim...
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alıyor
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TIR’ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı

ADANA'da, polisin durdurduğu TIR'da taşınan otomobilde narkotik köpeği 'Hulk' ile yapılan aramada, bagaj kısmında 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi.

06 Şubat 2022 Pazar 10:05
TIR’ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Gaziantep-Adana Otoyolu'ndaki İncirlik park alanında şüphe üzerine, otomobil taşınan TIR'ı durdurdu. Ekipler, TIR'da ve taşınan otomobilde narkotik köpeği 'Hulk' ile arama yaptı. Otomobilin bagajına gizlenen, 22 paket halinde 5 kilo 244 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Adem T.'nin, emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını öne sürdüğü belirtildi. Adliyeye sevk edilen Adem T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTIRPolisNarkotikUyuşturucuOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinop'ta barışma buluşmasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
Sinop'ta barışma buluşmasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
Bursa'da kamyon, direğe çarpıp alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı
Bursa'da kamyon, direğe çarpıp alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı
Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı
Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı
Van'da 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
İnegöl'de damat dehşeti; 1 ölü, 4 yaralı
İnegöl'de damat dehşeti; 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'deki valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
İzmir'deki valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma