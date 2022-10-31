Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.936,13
ALTIN
980,83
DOLAR
18,62
STERLİN
21,52
EURO
18,51
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu...
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TIR, yol kenarındaki kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde TIR'ın, arıza yaptığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 10:16
TIR, yol kenarındaki kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde, D-650 karayolu Geyve ilçesi Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Erdal M. yönetimindeki 03 FZ 147 plakalı TIR, arıza yapınca Y.E.Ş.’nin yol kenarına park ettiği 54 LS 084 plakalı kamyona arkadan çarpıp, karşı şeride devrildi. Kazada, TIR'da bulunan Ramazan Koyun yaşamını yitirdi, Volkan Coşar ile Erdal M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Volkan Coşar hastaneye kaldırılırken, sağlık ekibi, durumu hafif olan TIR şoförüne kaza yerinde müdahale etti.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, TIR’ın yoldan kaldırılmasının ardından bir süre sonra yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaGeyveTIRKamyonKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihe tanıklık eden uçaklar, Eskişehir'deki müzede sergileniyor
Tarihe tanıklık eden uçaklar, Eskişehir'deki müzede sergileniyor
CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'na saldıran şüpheli tutuklandı
CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'na saldıran şüpheli tutuklandı
Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede
Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede
Karayolları'na ait kamyon ile minibüs çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
Karayolları'na ait kamyon ile minibüs çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
Anıtkabir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Anıtkabir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Manisa'da 19 yıl önce yanan orman yeniden yeşillendi
Manisa'da 19 yıl önce yanan orman yeniden yeşillendi
Kanalda akıntıya kapılan 2 kardeş boğuldu
Kanalda akıntıya kapılan 2 kardeş boğuldu
Antalya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Antalya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول