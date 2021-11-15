TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Adana-Pozantı Karayolu Gökbez mevkisindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yabancı plakalı TIR, iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen Cengiz Keçeli idaresindeki otomobil yüklü çekiciye, Mete Dağlı yönetimindeki 01 ABV 714 plakalı hafif ticari araca ve 42 AGC 979 plakalı slaj yüklü TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki TIR arasında sıkışan hafif ticari araçtaki Mete Dağlı, Sabiha Mantar, Rıfkı Mantar ve Emine Dağlı, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Pozantı İtfaiyesi tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine Dağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ekibi, hafif ticari araçtan çıkan 3 yaralı ile çekici sürücüsü Cengiz Keçeli'yi ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayı yara almadan atlatan ismi açıklanmayan yabancı plakalı TIR sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.