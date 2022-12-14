TIR ile çarpışıp, yanan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, Ulukışla ilçesine Beyağıl köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 33 N 4649 plakalı otomobil, R.T. yönetimindeki 33 CBV 031 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazanın ardından otomobil alev alıp, yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı otomobilden çıkamayan sürücüsü, yanarak hayatını kaybetti. İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangının ardından araçtan çıkarılan sürücünün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Sürücünün kimliğinin, yapılacak DNA testinin ardından belli olacağı bildirildi.

TIR sürücüsünü gözaltına alan jandarna, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.