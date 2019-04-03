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TIR devrildi, TEM ulaşıma kapandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, TEM yolunda lastiği patlayan TIR kontrolden çıkarak refüje devrildi. TIR alev alarak yanarken, TEM'in her iki yönü bir süre ulaşıma kapandı.

TIR devrildi, TEM ulaşıma kapandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, TEM yolunda lastiği patlayan TIR kontrolden çıkarak refüje devrildi. TIR alev alarak yanarken, TEM'in her iki yönü bir süre ulaşıma kapandı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:27
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TIR devrildi, TEM ulaşıma kapandı

SAKARYA - Kaza saat 10.30 sıralarında, TEM yolu Sapanca Yanık mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Berker Uğur yönetimindeki 34 GIF 55 plakalı sunta yüklü TIR lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra refüje devrildi. TIR'dan atlayan sürücü Berker Uğur hafif yaralandı. TIR'ın dorsesinde bulunan suntalar yola döküldü. TEM'in Ankara ve İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, olay yerine itfaiye ekipleri geldi. TIR'da çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaklaşık yarım saat süren suntaların kaldırılması çalışmalarının ardından, TEM'in iki yönü de ulaşıma açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMTIRKaza
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