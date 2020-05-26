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Teşvikle 1 yıl önce ektiği çilekten 2 ton verim aldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Barış Özer (25), 1 dönümlük arazisinde çilek yetiştiriciliğine başladı. Yıl içinde yaklaşık 2 ton ürün toplayan Özer'in organik çilekleri, aroması ve görüntüsüyle ilgi çekiyor.

26 Mayıs 2020 Salı 08:19
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Teşvikle 1 yıl önce ektiği çilekten 2 ton verim aldı

Genç ilçesinde oturan genç girişimci Barış Özer, Kültür Mahallesi Bingöl Caddesi üzerinde bulunan 1 dönümlük bahçesine geçen yıl ekmeye başladığı çilekleri müşterilerinin isteği doğrultusunda bahçeden taze koparıp satış yapıyor. Yaklaşık 2 ton verim alınan organik çilekler, aroması ve görüntüsüyle müşterilerin ilgisini çekiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden aldığı destekle çilek yetiştiriciliğine başladığını belirten Barış Özer, "Bu işe girdiğim için mutluyum. Zevkli bir iş. Şu an satışlarımızı burada yapıyoruz. Müşterilerimizin istediği kilo doğrultusunda bahçeden koparıp getiriyoruz. Çilek sezonunda 1 dönümlük arazide yaklaşık olarak 2 ton verim aldık. Bugüne kadar 450 kasa satış gerçekleştirdik. Tarlada yabancı çalışan yok. Ailem ile birlikte çalışıyoruz. Toprakla uğraşmak insana zevk ve huzur veriyor. Diğer genç girişimcilere buradan bir tavsiyem var. Kenevir ekmeyin, çilek ekin. Daha iyi kazanırsınız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇilekTarımçiftçiMeyveBingöl
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