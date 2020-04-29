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Teröristlerin yaktığı kaplıca, 3 milyon liralık yatırımla yeniden açılacak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yaktığı Kato Dağı'nda bulunan Zümrüt Kaplıcası, 3 milyon liralık yatırımla tekrar açılacak. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, "Kato Dağı etekleri artık terörle değil tatil köyüyle anılacak" dedi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 15:22
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Teröristlerin yaktığı kaplıca, 3 milyon liralık yatırımla yeniden açılacak

ŞIRNAKBeytüşşebap ilçesinde Kato Dağı'nda bulunan Zümrüt Kaplıcası'ndaki tesis, 1990'lı yıllarda PKK'lı teröristler tarafından ateşe verilerek, kullanılamaz hale getirildi. Bünyesindeki otel ve birçok sosyal alanın teröristlerce ateşe verilmesiyle Zümrüt Kaplıcası'nın kapıları, uzun yıllar açılamadı. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının ardından Dicle Kalkınma Ajansı, Beytüşşebap Kaymakamlığı ile Beytüşşebap Belediyesi tarafından Zümrüt Kaplıcası'nın yeniden turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. 

'KATO DAĞI, TERÖRLE DEĞİL TATİL KÖYÜYLE ANILACAK'

Zümrüt Kaplıcası'nı 3 milyon liralık yatırımla tekrar hizmete açacaklarını anlatan Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, kaplıca tatil köyünün de kurulacağını söyledi. Kaymakam Pendik, "Beytüşşebap ilçemiz turizm ve doğal kaynaklar açısından büyük potansiyele sahip. Zümrüt Kaplıcası da bu potansiyellerden biridir. Geçmiş yıllarda burada bir tesis yapılmıştı. Lakin terör belası ortaya çıktığında bölücü terör örgütü tarafından yakılıp yıkıldı. Vatandaşlarımız ilkel haliyle gidiyordu. Göreve geldiğimizde burayı nasıl hizmete açabiliriz, diye çalışma başlattık. Valimiz Ali Hamza Pehlivan yeni göreve başlamıştı, ona arz ettik. Belediye Başkanımız Habip Aşan yeni seçilmişti. Onunla da fikir birliği yaptık. Neticede Dicle Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle 3 milyon lira bütçe ayırdık. Çok yakın zamanda ihalesi yapıldı, en kısa zamanda hizmete açılacak. Kato Dağı etekleri artık terörle anılan bir yer değil de tatil köyü olarak anılacaktır, şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakTeröristlerin Yaktığı KaplıcaBeytüşşebap
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