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Terör örgütünü bitiren operasyon: Yıldırım- 4 Munzur Kutu

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca 28 Temmuz’da başlatılan 'Yıldırım- 4 Munzur Kutu' operasyonunda kent kırsalında yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren TKP/ML TİKKO terör örgütü bitirildi. 9 Kasım’da örgütün Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olan sözde 'Dersim komutanı' olan 'Deniz' kod adlı terörist Cumhur Sinan Oktulmuş ve 'Muharrem' kod adlı Ferdi Tosun'un etkisiz hale getirilmesinin ardından Tunceli dağları, bu örgütten temizlendi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 10:01
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Terör örgütünü bitiren operasyon: Yıldırım- 4 Munzur Kutu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 14 Temmuz’da ilki Şırnak'ın Cudi Dağı'nda başlatılan ve son olarak 16'ncısı Bitlis'teki Sehi Ormanları'nda yapılan Yıldırım operasyonlarında, toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca 28 Temmuz’da başlatılan 'Yıldırım- 4 Munzur Kutu' operasyonu, jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri, polis özel harekat, güvenlik korucularının da yer aldığı 509 timden oluşan 7 bin 642 personelle yürütülüyor. 

4 AYDA KIRMIZI LİSTEDE YER ALAN 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ 

Operasyonlar kapsamında terör örgütleri PKK ve TİKKO'nun 4 önemli ismi etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride aranan, 25 yıldır örgütün dağ kadrosunda yer alan PKK'nın sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, sözde Dersim eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem, TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde 'Dersim' sorumlusu 'Özgür' kod adlı Ali Kemal Yılmaz ve sözde 'Dersim komutanı' 'Deniz' kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş öldürüldü.

TİKKO, YILDIRIM OPERASYONUYLA BİTİRİLDİ

Böylece Tunceli kırsalında 40 yıldır faaliyet gösteren, PKK’lı teröristlerle çok sayıda terör eylemine katılan TKP/ML TİKKO, Yıldırım- 4 Munzur Kutu operasyonuyla bitirildi. Örgüt, Barış Pınarı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da PKK/PYD'nin yanında yer almıştı.

TÜRKİYE'DEKİ 1 NUMARALI İSMİYDİ

Yıldırım 4 Munzur- Kutu operasyonu kapsamında 9 Kasım’da, Aliboğazı'nda bir mağarada ölü ele geçirilen TİKKO'nun Türkiye sınırları içerisinde bir numaralı ismi 'Deniz' kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’un 15 yıldır kırsalda yer aldığı ortaya çıktı. Terörist Oktulmuş'un katıldığı eylemler arasında Tunceli'de 21 Temmuz 2013 tarihinde Atadoğu köyü Çet Deresi mevkisinde yol kesip, durdurdukları araçta bulunan Erkan Doğan adlı vatandaşı alıkoyduğu, 4 gün boyunca zorla alıkoydukları Doğan'ı ormanlık alanda devlete ajanlık yaptığı gerekçesiyle işkence yaparak öldürdüğü belirlendi. Terörist Oktulmuş'un 9 Eylül 2011 günü Çemişgezek ilçesi Paşacık köyü Kurfan Tepe mevkisinde 5 vatandaşın kaçırılması olayında yer aldığı ortaya çıktı. 

Terörist Okutulmuş ile birlikte öldürülen 'Muharrem' kod adlı terörist Ferdi Tosun'un ise 26 Mayıs 2016 tarihinde Ovacık Zeynep Tepe bölgesinde icra edilen operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 askerin yaralanması, bir askerin şehit edilmesi olayı ile 24 Kasım 2016 tarihinde Hozat Ali Boğazı bölgesinde icra edilen operasyonda 2 askerin şehit edilmesi olayına karıştığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım 4 Munzur KutuTerörOperasyonJandarma
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